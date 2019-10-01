Что нужно знать о работниках, осуществляющих профессиональные переезды

Если так, то вам должна быть знакома картина, когда в самые сжатые сроки необходимо отсортировать все имущество, разобрать негабаритную мебель, разложить ее по коробкам и упаковать. Всю эту работу призваны осуществлять грузчики-специалисты, но мало кто из нас задумывался над тем, чем грузчики отличаются друг от друга, что такелажники — это вовсе не муверы. Чтобы разобраться в вопросе о том, кто есть кто в мире перевозок, нужно как следует углубиться в их функции и услуги.

Муверы

Берут на себя любые работы, связанные с перевозом, будь то табуретка или тридцатиметровый рекламный баннер. В отличие от всех предыдущих категорий, эти мастера не брезгуют любой работой, связанной с переездом. Если грузчики и такелажники занимаются только транспортировкой, то муверы оказывают весь спектр услуг, от демонтажа до упаковки перевозимых объектов. А если их хорошенько попросить, то они еще и мусор уберут.

Такелажники

Если вам нужно перевезти антикварный буфет или дорогой шкаф из цельных пород дерева, обращайтесь к такелажникам. Вооруженные специальными инструментами, они знают, как правильно применить фитинг, в каком случае нужно использовать тали, и сумеют при помощи крана-манипулятора доставить на десятый этаж пятитонный шкаф через окно. Если у вас возникнут сомнения в их квалификации, закажите офисный переезд и смело требуйте у работников удостоверения. Чтобы стать такелажником, нужно пройти курс специального обучения и сдать экзамен, поэтому знаний и навыков у этих мастеров хватает.

Грузчик профессиональный

К этой категории относятся грузчики, обогащенные профессиональным опытом. Специальных курсов они не заканчивали, но методом проб и ошибок смогли понять, например, что для выноса хрустального серванта из него предварительно следует снять полки, а рояль нужно держать все-таки крышкой вверх. Этим ребятам можно без страха доверить перенос всего домашнего имущества. Но и стоимость их услуг будет несколько выше.

Грузчик обыкновенный

Представляет собой обычного трудягу, рубаху-парня, который всегда готов взяться за всё, что ему предложат, но далеко не всегда и не всё делающий качественно. Может отличаться атлетическим складом, широкими бицепсами и суровым взглядом, но на этом его профессиональные качества обычно заканчиваются. И не факт, что после его работы вам не придется обращаться к услугам реставратора. Дело в том, что физической силы не всегда достаточно. В некоторых случаях физические качества и вовсе уступают по значимости технике исполнения. Поэтому так важно при выборе специалиста ориентироваться не столько на его физические данные, сколько на опыт и квалификацию.