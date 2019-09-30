Стратегический список госпредприятий почистят

— Предлагается ввести изменения в 287 постановление правительства области об АО, включенных в перечень стратегических (не подлежащих приватизации). В частности, предлагается исключить из него АО «Центральный мост», которое было создано для проектирование центрального моста через Обь. Сейчас компания выполнила свои задачи и ее необходимо ликвидировать, — отметил на заседании бюджетного комитета регионального парламента директор департамента имущества Новосибирской области Роман Шилохвостов.

Он также напомнил, что в соответствии с концепцией развития лесного комплекса региона, которая одобрена правительством области и профильным комитетом заксобрания, предстоит масштабная реорганизация новосибирских лесхозов. В связи с присоединением АО «Кочковский лесхоз» к АО «Доволенский лесхоз», первое общество, как самостоятельное лицо также исключается из стратегического перечня. У второго при этом увеличивается уставный капитал. Из АО в государственные автономные учреждения также будут реорганизованы Краснозерский, Маслянинский, Михайловский, Барабинский, Баганский, Здвинский, Венгеровский, Северный, Болотнинский, Мирновский, Сузунский и Куйбышевский лесхозы. Шилохвостов предложил и их исключить из стратегического списка.

Как пояснил представитель минприроды, территории, где экономически не целесообразно развивать арендные отношения, предполагается оставить для экономической деятельности лесхозов путем доведения до них госзаданий на выполнение работ по охране и защите лесов. Это может быть достигнуто путем реорганизации лесхозов из ГУП и АО в государственные автономные учреждения.

В тоже время, по словам Шилохвостова, в департамент поступило обращение от минтруда и соцразвития включить в перечень АО «Санаторий Тогучинский». По мнению ведомства, его необходимо сохранить в госсобственности в виде акционерного общества.

В стратегический список предприятий Новосибирской области входят компании с госучастием, которые регион не планирует приватизировать.

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