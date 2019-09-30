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Стратегический список госпредприятий почистят

Правительство области, в частности, предлагает исключить из него лесхозы.
  • 30/09/2019, 17:11
Стратегический список госпредприятий почистят

— Предлагается ввести изменения в 287 постановление правительства области об АО, включенных в перечень стратегических (не подлежащих приватизации). В частности, предлагается исключить из него АО «Центральный мост», которое было создано для проектирование центрального моста через Обь. Сейчас компания выполнила свои задачи и ее необходимо ликвидировать, — отметил на заседании бюджетного комитета регионального парламента директор департамента имущества Новосибирской области Роман Шилохвостов.

«Центральный мост» готовят к ликвидации

Он также напомнил, что в соответствии с концепцией развития лесного комплекса региона, которая одобрена правительством области и профильным комитетом заксобрания, предстоит масштабная реорганизация новосибирских лесхозов. В связи с присоединением АО «Кочковский лесхоз» к АО «Доволенский лесхоз», первое общество, как самостоятельное лицо также исключается из стратегического перечня. У второго при этом увеличивается уставный капитал. Из АО в государственные автономные учреждения также будут реорганизованы Краснозерский, Маслянинский,  Михайловский, Барабинский, Баганский, Здвинский, Венгеровский, Северный, Болотнинский, Мирновский, Сузунский и Куйбышевский лесхозы. Шилохвостов предложил и их исключить из стратегического списка.

В регионе изменится организационно-правовая форма лесхозов

— Решением арбитражного суда признано несостоятельным- банкротом АО «Колыванский лесхоз». В отношении него открыто конкурсное производство. Предлагаем его также исключить из перечня, — добавил чиновник.

Как пояснил представитель минприроды, территории, где экономически не целесообразно развивать арендные отношения, предполагается оставить для экономической деятельности лесхозов путем доведения до них госзаданий на выполнение работ по охране и защите лесов. Это может быть достигнуто путем реорганизации лесхозов из ГУП и АО в государственные автономные учреждения.

В тоже время, по словам Шилохвостова, в департамент поступило обращение от минтруда и соцразвития включить в перечень АО «Санаторий Тогучинский». По мнению ведомства, его необходимо сохранить в госсобственности в виде акционерного общества.

В стратегический список предприятий Новосибирской области входят компании с госучастием, которые регион не планирует приватизировать.

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