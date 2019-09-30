Стратегический список госпредприятий почистят

— Предлагается ввести изменения в 287 постановление правительства области об АО, включенных в перечень стратегических (не подлежащих приватизации). В частности, предлагается исключить из него АО «Центральный мост», которое было создано для проектирование центрального моста через Обь. Сейчас компания выполнила свои задачи и ее необходимо ликвидировать, — отметил на заседании бюджетного комитета регионального парламента директор департамента имущества Новосибирской области Роман Шилохвостов.
Как пояснил представитель минприроды, территории, где экономически не целесообразно развивать арендные отношения, предполагается оставить для экономической деятельности лесхозов путем доведения до них госзаданий на выполнение работ по охране и защите лесов. Это может быть достигнуто путем реорганизации лесхозов из ГУП и АО в государственные автономные учреждения.
В тоже время, по словам Шилохвостова, в департамент поступило обращение от минтруда и соцразвития включить в перечень АО «Санаторий Тогучинский». По мнению ведомства, его необходимо сохранить в госсобственности в виде акционерного общества.
В стратегический список предприятий Новосибирской области входят компании с госучастием, которые регион не планирует приватизировать.
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