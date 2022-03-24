Что нужно знать перед тем, как взять заем в МФО?

Перед тем, как оформить заем

Перед тем, как пойти за займом в МФО, проверьте, входит ли выбранная компания в реестр Банка России. Сделать это можно на сайте ЦБ РФ — в разделе реестров. Все добросовестные МФО работают согласно законодательству и имеют соответствующую лицензию, так что такая проверка позволит избежать встречи с мошенниками. Кроме того, для проверки микрофинансовой компании можно обратиться к интернету: если в «Яндексе» у названия компании стоит галочка — значит, МФО прошло верификацию и находится в реестре Банка России.

В договоре найдите полную сумму с учетом процентов, которую нужно вернуть. Если сумма покажется вам очень большой, то сравните предложения разных МФО. Кстати, на обдумывание решения о выдаче средств у вас есть пять дней. В этот срок организация не может поменять начальные условия займа.

При подписании договора обратите внимание на галочки, проставленные менеджером, и на все сноски мелким шрифтом. Кроме того, в интернете можно поискать новости о компании: чем больше экспертных публикаций, тем надежнее организация.

После подписания договора

После займа нужно соблюдать срок возврата денег. Это главное правило, которое влияет на вашу кредитную историю и сумму возврата. Помните, что просрочки по платежам и пени могут увеличить сумму долга.

Обязательно сохраняйте все платежные квитанции и чеки. В случае возникновения спорных ситуаций с МФО они послужат доказательством вашего ответственного отношения к своим долговым обязательствам.

Подборку МФО, чья деятельность соответствует требованиям Банка России, можно изучить по ссылке*.

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