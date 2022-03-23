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От областного правительства ждут конкретного экономического сценария

  • 23/03/2022, 19:30
Автор:
новости Новосибирска
Депутаты Заксобрания обсудили предложения профильных министров по стабилизации экономики региона.

Спокойно уповать на федералов или паниковать?

Предстоящей сессии Заксобрания предстоит детально изучить предложения профильных министерств правительства региона, касающиеся поддержки экономики области в период санкций. Пока, как следует из докладов министров на заседании комитета по бюджету, большинство решений, касающихся бюджетных расходов, поддержки бизнеса, контроля за ценами и других, подробнее о которых ниже, во многом завязаны на политике федеральных властей.

С точки зрения федеральных ориентиров по запасу прочности у бюджета уже анонсирована возможность предоставления региону расширенного спектра бюджетных кредитов, — сообщает министр финансов Виталий Голубенко. К 1 мая сформируют решение по индексации дотаций федерального бюджета и по изменению режима пользования реструктуризированными бюджетными кредитами. Федеральный центр будет поддерживать регионы возможностями по расширению ликвидности. Но есть еще ряд проблем, связанных с изменением цен и сложностями проведения закупок как таковых.

Такое настроение чиновников от исполнительной власти настораживает депутатов.

Мы предполагаем сценарий: все хорошо, говорит председатель комитета Федор Николаев. А к другому сценарию мы готовимся? Если мы понимаем, что есть, к примеру, условное удорожание. Есть еще более негативный сценарий. Не хватает информации, чем будем жертвовать. Есть объекты, по которым прошло увеличение на 13-15%. Сможет ли наш бюджет такое увеличение позволить? Мы должны понимать: этот объект первого приоритета (ЛДС, мост), этот второго, этот третьего. Если по сценарию, по которому Виталий Юрьевич дает прогноз, не сходятся цифры, объект третьего приоритета начинаем «подрезать». А мы говорим: подождем, пока все посчитают, а потом будем принимать решение.

Чиновники, со своей стороны, предлагают «не кипишить».

Вопросы, которые звучат, являются узкопрофильными, заявил Голубенко, устав отвечать на многочисленные вопросы депутатов. Обсуждение с невозможностью сейчас четко прокомментировать представителями профильных подразделений будет выглядеть некорректно. Понимая всю важность вопроса, предлагаю другую форму. Есть вполне четкие предметные вопросы. Сформулируйте их, и мы вместе на рабочей группе посмотрим, как будем их обсуждать.

Такое предложение повысило уровень дискуссии в плане статуса его участников: пикировки депутатов и министров подхватили председатель Заксобрания Андрей Шимкив и вице-губернатор Сергей Семка.

Если вы заметили, то по одному вопросу мы уже час разговариваем — и можем говорить еще два, отметил Шимкив, обращаясь к представителям исполнительной власти. Виталий Юрьевич, вы хотите, чтобы мы вам, как первоклассники, письменно оформляли вам предложения? Суть-то простая: все хотят услышать, что будет в области. Из докладов звучит только федеральная поддержка. Если на уровне федерации там, где есть деньги, все идет быстро, то в области все страшно дорожает. Кое-где есть экспертиза, но нет ответной реакции. Правильно народ беспокоится, что все может где-то стопорнуться.

Вице-губернатор, со своей стороны, призывает не сеять панику.

Давайте не будем сами разгонять инфляцию, предлагает Семка. Сейчас идет работа с производителями металлов, металлопродукции и строительных материалов. Обсуждается проект соглашения с остальными производителями. Будет фиксация и определенный откат по цене на металл. И второе предложение: на фоне такой негативной повестки есть позитивная. Цены на ГСМ снижаются, в том числе это будет нашим источником дополнительного дохода. Сценарии мы просчитываем, и говорить, что будет негативный сценарий, не стоит. Как поступать — мы уже проходили неоднократно в кризис. Как увеличить доходную часть — мы знаем. Приоритеты есть.

Так что же конкретно в данный момент областное правительство предлагает, пусть даже с оглядкой на федеральные структуры?

Для бюджета

Как следует из доклада Виталия Голубенко, до 1 мая все решения по изменению параметров областного бюджета формироваться не будут, накладывается мораторий на предложения по изменению расходной части. Все непредвиденные расходы предполагается выполнять за счет резервного фонда, наполняя его выявляемыми невостребованными ассигнованиями экономии по торгам. Для этих действий все основания на федеральном уровне приняты и достаточны для работы.

По части резервного фонда просматриваются три направления мер: обеспечение софинансирования из федерального бюджета по мероприятиям плана стабилизации экономики РФ это расходы, которые сегодня представлены поддержкой рынка труда и субъектов малого и среднего предпринимательства. Второе это финансирование собственного регионального плана по стабилизации.

Другой блок изменений, названных министром, касается налоговой политики.

Мы не инициируем изменения налоговой нагрузки, поясняет министр. Второе — на прошлой неделе правительство уже реализовало постановление, которое приостанавливает требования для получения субсидии юридическими лицами из бюджета при наличии налоговой задолженности. Принят пакет документов, упрощающих закупки с учетом меняющегося федерального законодательства. План финансирования позволяет в сокращенный срок в 7 дней производить расчет с поставщиками и подрядчиками. Это ускорит финансовое обращение в экономике региона.

Для бизнеса

Среди финансовых мер, касающихся бизнеса, в региональном правительстве называют закрытие спекулятивных каналов фондового рынка, формирование отраслевых пакетов дешевого кредитования бизнеса, снятие регуляторных ограничений, кредитование рабочих мест, финансирование подготовки и переквалификации трудовых ресурсов.

Принято решение докапитализации фонда поддержки предпринимательства: усилили акценты по финансированию туристического кластера и сделали акцент на том, что нужно обеспечить объемы работ по строительству служебного жилья и жилья для сирот, сообщают в правительстве.

Кроме того, сейчас рассматривается ряд предложений со стороны представителей малого и среднего предпринимательства.

В частности, это ввод моратория на возбуждение дел о банкротстве, сообщает министр экономического развития Лев Решетников. По налогу на имущество кадастровая стоимость повышаться в текущем году не будет, она останется на уровне 1 января 2022 года. Маркировка для продуктов питания перенесена на год. Упрощается налоговый контроль, вводится мораторий на налоговые санкции. Увеличиваются авансы и сокращаются сроки по предоставлению бюджетных средств с 30 до 7 дней.

Еще один блок, озвученный Решетниковым, касается системообразующих предприятий — как региональных, так и федеральных.

По федеральным есть такая мера, как льготный кредит на уровне 10-11%. Сейчас основная задача максимально возможно расширить перечень за счет новосибирских компаний, — говорит министр.

Отдельным блоком, обозначенным министром, идет поддержка инвестиционной активности.

Это создание инфраструктуры для инвестпроектов, мораторий для инвесторов, которые взяли землю без торгов, перечисляет Решетников. Некоторые планы были скорректированы. Это проработка вопроса расширения инвестиционного налогового вычета, который позволяет за счет льгот по налогу на прибыль купить инвестиции. В нашей экономике, на мой взгляд, два основных риска: сложности в привлечении льготного кредитования и логистике.

Ряд антикризисных продуктов уже отработан и запущен по линии Фонда микрофинансирования и гарантийного фонда.

Это, прежде всего, для социально ориентированных предприятий микрозайм под 4,7% годовых и два продукта для самозанятых и начинающих предпринимателей под 6%, поясняет глава министерства. Остальным мы сохраняем половину ключевой ставки ЦБ. Они могут получить займ до пяти млн рублей сроком до трех лет под ставку 9,5%.

Фото пресс-службы Законодательного собрания

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Рубрики : Экономика Власть

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Экономика санкции налоги власть господдержка бюджет


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