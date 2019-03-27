Что стоит за информацией о задержании убинского главы?

Накануне ряд региональных СМИ сообщил о следственных действиях в отношении главы Убинского района Олега Конюка. Эту информацию со ссылкой на неофициальные источники в комментарии изданию подтвердил и депутат Убинского районного совета Николай Шудрик.

— Со слов очевидцев, у него вчера был наряд ОМОНа, главу вывели в наручниках. Дальше то ли к нему домой поехали на обыск, то ли еще что — никто ничего не знает. Но то, что у нас вчера здесь был наряд ОМОна — совершенно точно. Много людей их видели и в полиции, и в администрацию они заходили. Например, на приеме в полиции был житель Борисо-Глебского сельсовета, который заметил, как 6-8 ОМОНовцев садились в машину. Некоторые видели, как они заходили в кабинеты районной администрации. Как оттуда вышел глава — в наручниках или без них — не знаю, — рассказывает депутат.

По словам собеседника издания, поводом для возможных следственных мероприятий могло стать одно из уголовных дел, возбужденных в отношении главы района.

— Он с несколькими друзьями на охоте в районе Николаевского охотхозяйства забил двух детенышей лося до года и беременную самку. И при расследовании выяснили, что пули, извлеченные из голов животных, идентичны пулям, изъятым у главы при обыске во время следствия. Охота была в начале декабря, следствие затянулось до февраля. Возможно, с этим тоже связано, — пояснил собеседник издания.

Второе уголовное дело в отношении главы района, по информации СУ СК РФ было возбуждено год назад по статье «Превышение полномочий», материалы по нему уже переданы в суд. По версии следствия, после конфликта с одним из депутатов райсовета глава района начал оказывать давление на его родственника-предпринимателя, требуя освободить землю.

По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области Дмитрия Чечулина, информацией об оперативных мероприятиях, прошедших накануне в отношении главы Убинского района, он не располагает.

Как сообщили в приемной администрации Убинского района, накануне Олег Конюк весь день находился на рабочем месте.

— Никаких обысков и арестов не было, — сообщила собеседник издания в районной администрации. — Сегодня глава в командировке в Новосибирске в областном правительстве. Завтра выйдет на работу.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru