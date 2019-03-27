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Подрядчики ликвидируют колейность и восстановят разметку на дорогах за свой счет

Как только позволит погода, они приступят к устранению замечаний.
  • 27/03/2019, 18:03
Подрядчики ликвидируют колейность и восстановят разметку на дорогах за свой счет К

Специалисты МКУ «Управление дорожного строительства» совместно с представителями министерства транспорта НСО, Федерального управления автомобильных дорог провели обследование объектов приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», выполненных в 2017 и 2018 годах и находящихся на гарантии, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Состояние дорог, находящихся на гарантии после выполнения ремонта по проекту БКД, в целом удовлетворительное, — отметил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Роман Дронов. — Замечания у нас, безусловно, есть, но подрядчики всегда относятся к этому с пониманием. Как только позволит погода, они приступят к устранению этих замечаний».

По его словам, основные замечания по объектам 2017 года: образование колейности на площади 1 640 квадратных метров (ул. Станционная, Красный проспект, ул. Никитина, ул. Петухова, ул. Немировича-Данченко, ул. Восход), разрушения асфальтобетонного покрытия на примыканиях к колодцам и дождеприемникам в количестве 76 штук.

По объектам 2018 года износ дорожной разметки на площади 9 225 квадратных метров, разрушения асфальтобетонного покрытия на примыканиях к колодцам и дождеприемникам в количестве 70 штук. По тротуарным покрытиям, выполненным в рамках проекта БКД, выявлены незначительные замечания в пределах 100 квадратных метров, что составляет менее 1 % от общей площади БКД 2017-2018.

Отмечается, что гарантийное обследование будет продолжаться на объектах частного сектора (щебеночное покрытие), где в случае выявления недостатков также будут выставляться претензии по восстановлению.

Всего по гарантийному ремонту силами подрядных организаций с 2014 по 2018 год выполнены работы на площади 133 097,5 квадратных метра.

Справочная информация: гарантийный объект – участок дороги, отремонтированный в предыдущие годы. Согласно заключенным муниципальным контрактам гарантийный ремонт является обязанностью подрядных организаций.

Гарантийный срок объектов ремонта улиц города Новосибирска установлен заказчиком в зависимости от вида ремонта. Если участок дороги выполнен в одном слое асфальтобетонного покрытия, устанавливается гарантийный срок три года, если дорожное покрытие выполнено в два слоя – гарантийный срок устанавливается от четырех до пяти лет в зависимости от интенсивности. Восстановление разрушенных участков дорог подрядная организация осуществляет за свой счет.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

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