Что такое цифровая трансформация и нужна ли она вашему бизнесу

Это требует финансовых вложений, интеллектуальных и организационных усилий — зато приводит к повышению эффективности и производительности труда, расширению клиентской базы и росту объемов продаж.

Терминологическая точность

Есть два термина, с которыми цифровую трансформацию часто путают. Первый — цифровизация, она же оцифровка. Начало этой тенденции положила в 1964 году компания IBM. Мир впервые познакомился с цифровыми таблицами, электронными методами вычисления и обработки текстов. Договоры и прочие документы, ранее хранившиеся в бумажном формате, пленочные видеозаписи и фотографии были оцифрованы для хранения в памяти компьютеров.

Вторым шагом в этом направлении стала автоматизация, то есть организация быстрого и удобного хранения и поиска данных, обмена информацией между сотрудниками. Ключевыми приоритетами стали рост скорости документооборота, снижение расходов на бумагу. Крупные объемы разрозненных данных сводились в единые системы — таков принцип работы систем ERP (учета ресурсов предприятия).

Суть этих двух явлений заключалась во внедрении новых технологий. Однако ответ на вопрос «Что такое цифровая трансформация бизнеса?» не сводится к освоению сотрудниками инновационных инструментов и решений. Речь идет о смене основополагающих принципов работы, что позволит организации максимально быстро адаптироваться к изменениям деловой среды и оперативно на них реагировать.

Нужна ли вашему бизнесу цифровая трансформация

Целью нововведений является сохранение и повышение конкурентоспособности. Если ваш бизнес в силу территориального расположения, сферы деятельности, специфических потребностей целевой аудитории не вынужден постоянно подстраиваться под прогресс, цифровая трансформация ему не нужна. Но это редкость, так как в XXI веке динамика технологических, экономических и социальных перемен крайне высока.

Цифровая трансформация превратится в неоправданную трату времени и ресурсов, если ни управляющий состав, ни рядовые сотрудники компании не готовы ее принять. До них нужно донести целесообразность процесса — и это вряд ли ограничится получасовым докладом владельца бизнеса на общем собрании. Люди должны быть готовы к освоению новых принципов и программного обеспечения, а также давать обратную связь насчет их внедрения. Если коллектив выразит заинтересованность в новой парадигме, можно переходить к принятию культуры инноваций.

Что такое культура инноваций

Этот термин означает отказ сотрудников компании от консерватизма, их готовность гибко воспринимать новую информацию, обсуждать ее и переосмысливать. В структуре организации устраняется жесткая иерархия с принципом «Начальник всегда прав» — любой специалист может высказать свое мнение и проявить инициативу. В организации поощряются эксперименты, а неизбежные ошибки, возникающие от попыток реализации некоторых идей, прощаются. Взаимодействие участников коллектива становится менее формальным, на рабочем месте отменяется дресс-код.

Первые несколько недель или месяцев люди будут по привычке сдержанными. Им будет страшно высказать свое мнение, идущее вразрез с позицией руководства. Руководство будет по инерции насаждать дисциплину. Именно поэтому для адаптации к новым реалиям и смене корпоративного менталитета так важна вышеупомянутая моральная готовность всех работников к инновациям.

К чему сводится цифровая трансформация с технологической точки зрения

Трансформации подлежат в первую очередь взаимодействия предприятия с внешней средой. Например, организация может предложить своим клиентам и контрагентам завести личный кабинет в системе, регулирующей бизнес-процессы внутри предприятия.

Различные системы, на которых основывается деятельность компании, должны быть интегрированы в одну. Для интеграции систем взаимодействия с клиентами (CRM), документооборота (СЭД) и учета ресурсов (ERP) задействуют MDM-системы — дополнительное программное обеспечение для объединения разрозненных данных.

В бизнес внедряются платформы для масштабирования, облачные технологии, современные инструменты для обработки и вывода статистических данных. Традиционные решения для шаблонных процессов получают название «ядра», а пространство для экспериментов обозначают названием «песочница».

Каковы преимущества цифровой трансформации

В результате корректно проведенной цифровой трансформации бизнес-процессы ускорятся, расходы уменьшатся. Уровень контроля и качество аналитики повысится. Углубится взаимодействие с клиентами, компания найдет новые пути получения прибыли.

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