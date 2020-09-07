Северные экспедиции вписали в сибирский турпродукт

— «Маршрутами Великой Северной экспедиции» — это самый протяженный международный проект. В нем принимают участие 41 регион, 14 стран мира, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС автор проекта Ильдар Маматов. — Мы предлагаем контекст, связанный с камчатскими экспедициями 18 века, где есть офицеры, место подвигу, а также такие понятия, как долг, патриотизм и любовь в к Родине. Прежде всего, он нацелен на работу со школьниками и студентами.

По его словам, на основе этого проекта в регионах России можно будет создавать самые разные турмаршруты: от локальных городских до межрегиональных и международных.

— Мы предоставляем площадку, методологию, ноу-хау по созданию такого рода турпродуктов. Практика показывает, что развивать туризм можно только в команде профессионалов при поддержке партнеров, — поясняет Маматов. — Подписанное соглашение — шанс на получение господдержки у частной инициативы, которая постепенно переросла в проект федерального масштаба.

Председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Геннадий Гусельников также отметил, что подписанное соглашение — пример модели взаимодействия, в рамках которой Сибирь могла бы наиболее плодотворно применить и использовать разработки комплексных, больших проектов, чтобы привлечь поток туристов из других регионов России, а также из других стран. Он напомнил, что в ноябре 2019 года совет МАСС, который состоит из губернаторов и руководителей законодательных органов регионов, принял решение о необходимости разработки комплекса мер, обеспечивающих достаточный для экономики отрасли приток туристов в округ — 10 млн гостей к 2024 году.

— Проект «Маршрутами Великой Северной экспедиции» как раз и нацелен на выполнение поставленной задачи: обеспечение притока инвестиций в туристическую отрасль, продвижение информации о турпотенциале регионов Сибири и т.д., — говорит Гусельников. — Сейчас в правительстве РФ идет формирование нацпроекта по развитию туризма. Это будет комплексный продукт, включающий в себя набор достопримечательностей и магнитов (в терминологии Ростуризма), в отношении которых нужно выстраивать политику развития транспортной инфраструктуры, обеспечивающей комфортную доставку гостей, а также инфраструктуры для их приема.

Глава МАСС рассказал, что в конце августа на заседании под руководством зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко полномочный представитель президента в Сибири Сергей Меняйло представил наработки «Сибирского Соглашения» по развитию туризма в Сибири и выступил с предложением о формировании туристского макрорегиона «Сибирь» в рамках профильного нацпроекта.

Кстати, по словам Ильдара Маматова, он не оставил разработку ранее анонсированного проекта «Маршрутами Витуса Беринга». Изначально он позиционировался как маркетинговый, так как в экспедиции должны были принять участие маститые ученые из 14 стран.

— Многим из предполагаемых гостей более 60 лет, поэтому из-за пандемии и сложной эпидемиологической ситуации вся работа по организации маршрута встала. Я только недавно возобновил переговоры, — поясняет он. — Думаю, что это очень полезный и красивый проект. Ученые из Европы и Азии проедут через всю Россию: от Санкт-Петербурга до Камчатки. Их будут сопровождать журналисты и блогеры. Мы сразу приглашаем тех, кто любит и уважает нашу страну, чтобы показать ее красоту и гостеприимство.

Фото: ixabay.com, автор- VolensNolens