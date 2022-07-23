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Что такое имитация бруса

  • 23/07/2022, 19:14
Что собой представляет имитация бруса, из каких сортов древесины ее получают. Основные особенности и преимущества материала, сферы использования.

Имитацией бруса называется строганая доска, при помощи которой выполняется внутренняя облицовка и фасадная отделка. К особенностям данного материала относят наличие фасок, речь идет о скошенных под 45 градусным углом гранях. Именно они формируют уникальный узор, который имитирует настоящий брус. Этот материал способен придать респектабельный вид любому интерьеру.

Особенности материала

Имитацию бруса еще называют фальшбрусом. Он представляет собой доску из натуральной древесины либо искусственного сырья, тыльная сторона которого воссоздает полноразмерный аналог. По внешнему виду фальшбрус почти не отличается от евровагонки, но различия есть. Имитация бруса, заказать которую можно в специализированной компании https://spb.lesobirzha.ru/, обладает большей шириной и толщиной. Созданная на его основе отделка выглядит так, словно собрана из крупных элементов. Под покрытием может быть кирпичная, бетонная или каменная основа, монтаж выполняется по направляющим.

Об имитации говорится не случайно, наружная сторона у таких досок отличается гладкостью, а обратная является профилированной, предусматривает наличие горизонтальных канавок. По виду материал похож на брус, но не такой толстый, у него имеются шипы с пазами, упрощающие монтажные работы. Подобное крепление исключает появление зазоров, которые не эстетично смотрятся.

Основой для создания такого материала служат бюджетные сорта древесины, преимущественно хвойные, имеющие презентабельный узор на поверхности. Чаще всего это ель с сосной, премиальные варианты изготавливают из лиственных деревьев.

Изготовление выполняется в несколько этапов, включающих:

  • сушку;
  • распил под размер;
  • обработку особыми составами;
  • выборку кромок;
  • шлифование.

Сушка выполнятся в специализированных камерах, понижающих естественную влажность сырья до 12-18%. В ходе сушки происходит отвердевание смолы, которая содержится в хвойных деревьях, что способствует повышению прочности материала.

Распил под размер дает возможность получать доски нужного формата.

Далее их обрабатывают специализированными составами, обеспечивающими защиту от вредителей, предотвращающими появление грибка с плесенью. Они повышают стойкость дерева к неблагоприятным внешним воздействиям, температурным колебаниям.

На этапе выборки кромок по краям досок формируются углубления типа шип-паз. Их создают фрезеровочными станками.

Далее поверхности шлифуют, чтобы они были гладкими – это делает процесс монтажа пиломатериала более комфортным, ведь в нем нет заноз.

На финальном этапе фальшбрус сортируют в соответствии с действующими стандартами.

Основные разновидности

Фальшбрус может отличаться по внешнему виду, он зависит от типа древесины, которая применяется для его изготовления. Иногда материал дополнительно состаривают или обжигают для получения оригинальных визуальных эффектов. Из дешевых сортов древесины можно получить имитацию дуба.

Фальшбрус из лиственницы делают на основе карельской либо ангарской древесины, обладающей приятной сливочно-лососевой окраской. Она довольно твердая, не вбирает в себя влагу, обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Таким брусом часто отделывают фасады.

Материал, изготовленный на основе древесины сосны, имеет характерную текстуру. Песочный оттенок дополняется едва заметным янтарным отливом. Эту имитацию активно применяют для декорирования интерьеров, облагораживают с ее помощью фасады каркасных строений.

Фальшбрус из кедра имеет благородный темный цвет и специфичный запах. Им облицовывают веранды с террасами, украшают кабинеты и гостиные, а вот в фасадной отделке применяют нечасто.

Еще один вариант получаются на основе дубовой древесины. Он позволяет создавать респектабельную облицовку помещений. Такой материал довольно темный, лишен тонировки, удачно смотрится в отделке потолков с полами.

Кроме этого встречается фальшдуб из ольхи. Его отличительная особенность – красноватый оттенок. Эта лиственная порода древесины славится своими прочностными характеристиками. Имитацию бруса из нее делают нечасто, в основном на заказ.

Фальшдубом из липы оформляют интерьеры домашних саун и спален, он имеет приятный оттенок и характерный аромат.

Доступной стоимостью обладает материал из осины. Его преимущества заключаются в прочности, долгом сроке службы, возможности применения для фасадной облицовки. Оттенок у этого материала желтоватый или грязно-белый.

Имитация бруса бывает термообработанной, брашированной и крашенной.

Первая разновидность подвергается обработке паром при высоком температурном режиме, благодаря этому материал приобретает темный, насыщенный колер, выглядит так, словно запекался. Термодерево используют в фасадной облицовке, декорировании интерьеров.

Брашированная разновидность придает фасадам и убранству помещений более привлекательный вид. Состаренная искусственным путем доска смотрится респектабельно, на ее поверхности хорошо виден естественный рисунок. Стоимость такого материала выше, чем у обычного.

Крашеный фальшдуб может похвастаться широкой цветовой гаммой. Недорогие хвойные породы древесины тонируют под элитные сорта, придавая им благородный вид. Покрытие можно сделать монолитным, маскирующим естественную текстуру.

Характерной особенностью фальшбруса считается целостность, от клееного бруса он отличается тем, что не имеет швов. Это придает ему презентабельный вид. Стоимость материала во многом зависит от его класса, производителями предлагаются эконом и премиум варианты, выполненные из хвойных и лиственных пород.

Фальшбрус наделяет интерьеры теплом, позволяет маскировать неровности стен, на его основе создают стильную отделку.

Воспользуйтесь возможностью заказать качественную имитацию бруса https://spb.lesobirzha.ru/katalog/imitacya-brusa/ по приемлемой стоимости с услугой доставки материала.

Фото с сайта Лесобиржа

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