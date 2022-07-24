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В Минпромторге области думают, кто может заменить ушедшие бренды в ТЦ

  • 24/07/2022, 11:35
Автор:
новости Новосибирска
Ранее представители отрасли выходили с предложением о создании мультибрендовых пространств.

Замминистра промышленности и торговли Новосибирской области Максим Останин прокомментировал ситуацию с брендами, уходящими из торговых центров. В частности, он напомнил, что IKEA после объявлений об уходе и финальной распродажи открыла продовольственный магазин, где продолжает торговлю. H&M объявил об уходе, но его продукция широко представлена на маркетплейсах.

— Сейчас мы встречаемся с руководством торговых центров, обсуждаем, кто может заменить выбывающие бренды на уровне уходящих корпораций, — комментирует Максим Останин. — Во многом мы смотрим на Москву. Когда она задаст темп в этом направлении, все ритейлеры тоже сориентируются.

При этом чиновник добавил, что «мы развернулись к отечественному легпрому, продукция которого ничуть не хуже, чем у иностранных производителей».

интервью

Как локальным производителям одежды зайти в торговые центры?

Напомним, еще в апреле новосибирское реготделение «ОПОРЫ РОССИИ» вышло на региональный Минпромторг и представителей новосибирских ТЦ с предложением разработать условия для захода на площадки торговых центров местных производителей. В частности, предлагалось формировать мультибрендовые пространства российских производителей, а также локальных брендов. Один из инициаторов проекта, международный fashion-эксперт, основатель «Высшей школы стилистики» в Новосибирске, член президиума и руководитель комиссии по развитию индустрии моды в НОО «ОПОРА РОССИИ» Надежда Исхакова отметила, что работа по выводу местных производителей на площадки ТЦ идет.

 

Ранее редакция рассказывала о новосибирских компаниях легкой промышленности и дизайнерах, которые выходят на российских и международный уровень.  О планах расширить объем реализации продукции легпрома в Новосибирске заявляли и белорусские компании.

Фото pixabay — geralt

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : торговля производство Легпром бизнес


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