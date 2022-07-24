В Минпромторге области думают, кто может заменить ушедшие бренды в ТЦ

Замминистра промышленности и торговли Новосибирской области Максим Останин прокомментировал ситуацию с брендами, уходящими из торговых центров. В частности, он напомнил, что IKEA после объявлений об уходе и финальной распродажи открыла продовольственный магазин, где продолжает торговлю. H&M объявил об уходе, но его продукция широко представлена на маркетплейсах.
— Сейчас мы встречаемся с руководством торговых центров, обсуждаем, кто может заменить выбывающие бренды на уровне уходящих корпораций, — комментирует Максим Останин. — Во многом мы смотрим на Москву. Когда она задаст темп в этом направлении, все ритейлеры тоже сориентируются.
При этом чиновник добавил, что «мы развернулись к отечественному легпрому, продукция которого ничуть не хуже, чем у иностранных производителей».
Ранее редакция рассказывала о новосибирских компаниях легкой промышленности и дизайнерах, которые выходят на российских и международный уровень. О планах расширить объем реализации продукции легпрома в Новосибирске заявляли и белорусские компании.
Фото pixabay — geralt
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