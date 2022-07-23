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Почему нужно строить дома из газобетона

  • 23/07/2022, 17:51
Чем хороши дома из газобетона, что собой представляет данный материал. Основные достоинства газобетонных блоков.

Дома из газобетона завоевывают все большую популярность, и этот факт легко объясняется, ведь они обладают многочисленными достоинствами. Расходы на их возведение в большинстве случаев оказываются меньше, чем на проектирование и строительство кирпичных зданий аналогичной площади.

Почему стоит строить дома из газобетонных блоков?

Возведение домов из газобетона следует поручать профессионалам domstroyteh.ru. Они грамотно все рассчитают, подготовят сметную документацию. В их распоряжении имеются качественные стройматериалы. Ключевые достоинства жилых строений из газобетонных блоков заключаются в:

  • разнообразии архитектурных решений;
  • долговечности;
  • хорошей звукоизоляции;
  • коротких сроках возведения.

У таких зданий сравнительно низкая цена в сравнении с другими вариантами.

Что собой представляет газобетон?

Газобетонные блоки считаются разновидностью ячеистого бетона. Это пористый материал, созданный искусственным путем. Он считается экологически чистым, ведь в его состав входят натуральные компоненты. Подробная информация о домах из газобетона и подоконниках для них представлена вот тут.

В составе газобетона присутствует цемент с песком, известь и вода. Здания из этого материала отличаются хорошей теплоизоляцией. Одно из главных преимуществ подобных строений заключается в прочности на фоне относительно малого веса.

Среди других достоинств можно выделить огнеупорность и стойкость к низким температурам.

Заказать строительство домов из газобетона https://domstroyteh.ru/katalog/doma-iz-gazobetona/ можно за разумную цену. Применение этого материала при возведении жилых зданий способствует экономии на теплоизоляции и обогреве построек. Толщина стен из газобетонных блоков составляет около 37 см. Они пропускают в помещения намного меньше холода, чем кирпичные и каменные конструкции. Для достижения лучших показателей применяют специальные теплоизоляционные маты.

Клеевой раствор имеет минимальную толщину, всего 1 мм – это исключает появление «мостиков холода», способствует улучшению теплоизоляционных свойств.

Ячеистая структура материала обеспечивает его легкость, избавляет от необходимости задействовать спецтехнику в строительстве. Газобетон легко пилится, в него просто забивать гвозди.

Простота обработки дает возможность конструировать арочные сооружения различной сложности при помощи минимального набора инструментов. Блоки обладают выверенной геометрией, сборку стен на их основе осуществляют по принципу конструктора. Материал подвозят на поддонах, тем самым предотвращается появление сколов и других дефектов, исключаются деформации в ходе транспортировки. Блоки не усаживаются с течением времени, строительные работы реально закончить в течение сезона.

Они отличаются конфигурацией, прочностью и размерами. При помощи газобетона возводят не только несущие конструкции, но и перегородки. Блоки служат перекрытиями, помогают теплоизолировать крыши. Из узких элементов возводят беседки с верандами. В строительстве домов в частном секторе применяются блоки плотностью 400-500 кг/куб. м. Они обладают оптимальным весом и прочностными характеристиками.

Характеристики газобетона дают возможность притворить в жизнь различные архитектурные идеи. Из этого материала легко возводить эркеры с фронтонами, проемы нестандартного размера. Он легкий и одновременно теплый, гораздо легче кирпича. Зданиям из газобетона не нужен усиленный фундамент, что обеспечивает дополнительную экономию.

Газобетонные блоки прекрасно зарекомендовали себя в эксплуатации, ведь их изготавливают с использованием современных технологий на полностью автоматизированных производствах, поэтому они обладают высокой геометрической точностью. Это способствует снижению расходов кладочных смесей и времени на строительство.

Газобетон хорошо противостоит открытому пламени, не поражается плесенью и грибком. А еще дома из этого материала не нуждаются в дополнительной звукоизоляции. Из газобетона можно строить здания любой площади и планировки.

Фото с сайта Домостроительные технологии

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