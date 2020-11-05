Что такое МФО: условия получения займа

Что такое микрозайм?
Микрозайм – это упрощенная форма кредита, которая оформляется за 10-15 минут на лояльных условиях. Как правило, возможно получать небольшие суммы (5-30 тысяч рублей) на короткий срок. И тут каждый клиент должен знать, что вернуть придется больше, чем взял в долг. Взять микрозайм можно в любой микрофинансовой организации, которая представлена на этом сайте: https://topcreditobzor.ru/loans/novye-zajmy-2020.
Справка! Раньше микрофинансовые организации были созданы для поддержки малого бизнеса.
Условия получения кредита
Каждая организация предъявляет свои условия и требования к клиенту.
Главные требования к заемщику:
- Возраст – от 18 лет.
- Наличие паспорта.
- Прописка на территории РФ (также действует временная прописка).
- Обязательно нужно будет предоставить реквизиты для перевода денежных средств.
Условия выдачи в разных организациях могут отличаться. Каждый клиент должен обратить внимание на следующие пункты:
- Процентная ставка. Важно заранее узнать полную сумму переплаты.
- Срок кредитования. Условия и сроки – это визитная карточка микрофинансовой организации.
- Способы получения денег. Если для клиента принципиально получение только наличными, то следует оформлять микрокредит.
Как выбрать МФО
В настоящее время несложно нарваться на мошенников, поэтому нужно более ответственно подходить к выбору МФО.
- Организация должна быть зарегистрирована в государственных органах. Ее название будет включено в реестр Центрального банка.
- МФО имеют различные офисы в разных регионах, открывают кассы и другие подразделения для осуществления рабочей деятельности.
- Заемщик обязан ознакомиться отзывами об услугах организации на различных сайтах и социальных сетях. Должно присутствовать как отрицательное, так и положительное мнение клиентов.
- Свободная связь с менеджером. Каждый заемщик может в любое время поинтересоваться о программах, условиях займа и т.д.
- Если есть возможность, то лично посетить офис, ознакомиться с документами МФО, работой сотрудников.
- На сайте микрофинансовой организации должна быть прописана вся информация. Отсылка к другим документам и правилам, которых нет сайте – повод задуматься и обратиться в другую МФО.
Заключение
Если гражданин решил воспользоваться микрофинансовой организацией, то он должен заранее ознакомиться со всеми условиями и нюансами. А также в оговоренные сроки вернуть долг.
Фото с сайта pixabay.com
565