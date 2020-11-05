Что такое МФО: условия получения займа

Что такое микрозайм?

Микрозайм – это упрощенная форма кредита, которая оформляется за 10-15 минут на лояльных условиях. Как правило, возможно получать небольшие суммы (5-30 тысяч рублей) на короткий срок. И тут каждый клиент должен знать, что вернуть придется больше, чем взял в долг. Взять микрозайм можно в любой микрофинансовой организации, которая представлена на этом сайте: https://topcreditobzor.ru/loans/novye-zajmy-2020.

Справка! Раньше микрофинансовые организации были созданы для поддержки малого бизнеса.

Условия получения кредита

Каждая организация предъявляет свои условия и требования к клиенту.

Главные требования к заемщику:

Возраст – от 18 лет. Наличие паспорта. Прописка на территории РФ (также действует временная прописка). Обязательно нужно будет предоставить реквизиты для перевода денежных средств.

Условия выдачи в разных организациях могут отличаться. Каждый клиент должен обратить внимание на следующие пункты:

Процентная ставка. Важно заранее узнать полную сумму переплаты. Срок кредитования. Условия и сроки – это визитная карточка микрофинансовой организации. Способы получения денег. Если для клиента принципиально получение только наличными, то следует оформлять микрокредит.

Как выбрать МФО

В настоящее время несложно нарваться на мошенников, поэтому нужно более ответственно подходить к выбору МФО.

Организация должна быть зарегистрирована в государственных органах. Ее название будет включено в реестр Центрального банка. МФО имеют различные офисы в разных регионах, открывают кассы и другие подразделения для осуществления рабочей деятельности. Заемщик обязан ознакомиться отзывами об услугах организации на различных сайтах и социальных сетях. Должно присутствовать как отрицательное, так и положительное мнение клиентов. Свободная связь с менеджером. Каждый заемщик может в любое время поинтересоваться о программах, условиях займа и т.д. Если есть возможность, то лично посетить офис, ознакомиться с документами МФО, работой сотрудников. На сайте микрофинансовой организации должна быть прописана вся информация. Отсылка к другим документам и правилам, которых нет сайте – повод задуматься и обратиться в другую МФО.

Заключение

Если гражданин решил воспользоваться микрофинансовой организацией, то он должен заранее ознакомиться со всеми условиями и нюансами. А также в оговоренные сроки вернуть долг.

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