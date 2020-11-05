В Клубе Директоров обсудили мотивацию сотрудников на «удаленке»

Участники слушали спикеров, задавали вопросы и делились своим опытом как из зала, так из вебинарной комнаты.

Спикер Костенко Павел, генеральный директор «СТС-автомобили», начал свой рассказ с особенностей работы автомобильного рынка в пандемию. Павел говорил о схеме работы на удаленке, которую они применяли в компании с весны 2020 года. Поделился опытом проведения конференций – совещаний, реформирования и внедрения системы контроля выполнения задач сотрудниками. А также рассказал о трудностях, с которыми компания столкнулась при переводе сотрудников на удаленку. Прежде всего, это трудности «привыкания» персонала к новому формату работы. Однако, через 2 месяца сотрудники компании адаптировались к «удаленке» и система управления успешно трансформировалась в два формата: «на рабочем месте» и «дома на рабочем месте».

Спикер Мильто Антон, директор инжиниринговой компании «ЭННОВА», сразу же обозначил непростую сферу работы своей компании: это проектирование в области электроэнергетики. Такое проектирование интеллектуально сложное, длительное и требующее тщательного соблюдения всех норм и сроков. Переход на удаленную работу рассматривался и готовился заранее, а в пандемия завершила этот процесс — сотрудников окончательно перевели на дистанционный режим работы. Для такого процесса требовалось немало технических средств, автоматизированных систем, специализированных программ. Ключевым моментом было обеспечение бесперебойного функционирования всех сотрудников и бизнес- процессов.

При переводе на удаленную работу компания столкнулась с рядом сложностей:

Сопротивление персонала

Сбой, нарушения в корпоративных коммуникациях

Некоторое снижение производительности труда

Эти сложности компания решала с помощью системного подхода. В итоге были внедрены следующие инструменты:

Виртуальные рабочие столы

Широкий набор коммуникативных автоматизированных систем

Скорректирована система стимулирование производственного персонала

Метод «живая повестка», электронная подпись

Приятными побочными результатами удаленной работы стало: сокращение времени проведения совещаний, сокращение арендуемых площадей, внедрение подхода более гибкого реагирования на изменения среды. Все это позволило удержать персонал, не дать демотивироваться сотрудникам и продолжать качественно работать.

Спикер Ивченко Яна, руководитель Учебного центра 2ГИС, подробно рассказала, каким образом они переводили на удаленную работу многочисленный персонал, как мотивировали сотрудников на работу в это непростое время.

Самое важное, сказала Яна, «Мы знали, кого мы набирали в компанию». Набор сотрудников по ценностям обеспечил компании «легкий вход» в удаленную работу, минимальное снижение производительности труда и мотивации.

Начали в 2ГИС с каналов коммуникаций: использовали большой ассортимент программ — каналов, разделив их на два вида: каналы для общения и каналы для постановки задач, обмена данными и контроля. Вовлеченность персонала поддерживали индивидуальными беседами, информированием, соблюдением баланса личного и рабочего времени. Большое внимание было уделено санитарному обеспечению рабочего процесса: санитайзеры, маски, термометры, при необходимости тесты на ковид. Компания оборудовала рабочие места в сотрудников на дому, вплоть до доставки эргономичной мебели, еды на дом. Так же большой поддержкой сотрудникам был продолживший работать корпоративный детский сад.

Руководителей обучали новым методикам работы на «удаленке», в том числе на мастер-классах по управлению сотрудниками и т.д.

Яна подчеркнула, что одним из важнейших элементов мотивации персонала в компании является забота: «Забота не в моменте, а всегда». Так же прозвучала одна из ключевых идей: «Ценности заменяют контроль». Когда сотрудников в компанию набирают преимущественно по ценностному критерию, то их не надо тотально контролировать, они даже в условиях пандемии и удаленной работы делают самоконтроль и выполняют задачи компании.

Слушатели онлайн и офлайн задавали много вопросов. Например, как правильно переходить с управления по процессу на управление по результату (именно такое управление наиболее эффективно для формата работы на удаленке). Так же были вопросы про дресс-код при работе дома – важна ли одежда, в которой сотрудник работает дома. И одним из важных вопросов был вопрос, касающийся инструментов контроля, которые, в результате, были неэффективны, демотивировали сотрудников, и в результате от которых компании отказались.

На заседании прозвучал общий вывод: при системном подходе даже в ситуации пандемии можно повысить эффективность работы компании. Дополнительным бонусом может стать повышение лояльности и вовлеченности сотрудников.

По окончании заседания спикеры выбрали лучший вопрос от директора, которому достанется книга от партнеров Клуба Директоров «Литературного магазина КАПИТАЛЪ».

Спасибо спикерам и экспертам, участникам и партнерам Клуба Директоров!

Следующее заседание Клуба Директоров 26 ноября 2020 года с темой «Трансформация клиентов. Новые клиенты – новые возможности».

Фото предоставлено Клубом Директоров