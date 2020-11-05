Через ФАС и московские суды в области устанавливают тарифы на услуги монополистов

Сессия заксобрания области приняла решение подготовить обращение на имя руководителя ФАС РФ Игоря Артемьева с требованием признать противозаконной деятельность его заместителя Андрея Цыганова, с подачи которого через областной департамент по тарифам стоимость услуги по вывозу мусора для жителей Новосибирской области был поднята почти на 39,3%, увеличившись с 59,8 до 83 рублей на человека.

— Департамент по тарифам выполнил жесткие требования ФАС, к которой обратился регоператор — компания ООО «Экология-Новосибирск», — сообщил, выступая с докладом, инициатор рассмотрения данного вопроса на сессии, заместитель председателя комитета заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадим Агеенко. — ФАС РФ выступила не на стороне государства и граждан, а на стороне явного монополиста, единственного регоператора на всю область, мусорного концессионера, который так и не построил в области ни одного сортировочного комплекса. Решение принято с нарушением антимонопольного законодательства и с превышением полномочий со стороны заместителя руководителя ФАС. Департамент по тарифам не согласен с этими доводами и обратился в Арбитражный суд. Департамент может выиграть этот суд, но уйдет время.

— В результате торгов 2019 года затраты на транспортирование ТКО снизились на 37%, и перевозчики согласились работать по новым тарифам, — рассказывает Агеенко. — Через полтора года ООО «Экология-Новосибирск» подсчитало, что тарифы занижены, и с этими претензиями обратилось в ФАС РФ. ФАС подготовил предписание, подписанное заместителем руководителя Сергеем Пузыревским, чтобы департамент сделал перерасчет на затраты по транспортировке ТКО, в результате тариф повысился только на 5 копеек.

Депутат напомнил, что это не первая попытка регоператора поднять тариф, однако предыдущая попытка (опять же при вмешательстве УФАС) имела противоположный результат.

По мнению депутата, такое решение не устроило учредителя регоператора — ГК «ВИС», подключившую уже другого заместителя руководителя ФАС — Цыганова.

— Цыганов посчитал, что ранее выданное департаменту по тарифам предписание ФАС не выполнено в полном объеме и предписал более жесткое решение, в котором безо всяких обоснований установил стоимость услуг по транспортированию в размере 312 рублей за кубометр и обязал применить эту произвольно установленную стоимость ко всему объему ТКО в Новосибирской области, — рассказывает Агеенко. — Это является незаконным, так как стоимость транспортирования 5,2 млн кубов ТКО (53% от общего объема) определена в ходе конкурсных процедур в 2019 году, стоимость составила 245,6 рубля за кубометр. Именно с новыми, непонятно откуда взявшимися параметрами Цыганов обязал департамент пересчитать единый тариф — вот откуда взялось увеличение на 39%.

Кроме того, по словам депутата, данным решением департаменту по тарифам предписываются якобы недополученные доходы регоператора за 10 месяцев 2020 года, которые могут быть заложены в тариф на 2021 год.

— У нас очень нехорошая тенденция, когда пытаются через ФАС устанавливать тарифы, когда пытаются через решения московских судов устанавливать тарифы, — комментирует ситуацию председатель заксобрания Андрей Шимкив. — Сегодня решили без власти, без всего, предписанием ФАС поднимать. Для примера, Карлин (Экс-губернатор Алтайского края. — Ред.) вообще мог сказать: «Ты кто такой? До свидания!». У Тулеева мог сутки сидеть (Регоператор. — Ред.). Да и я не вылезал из нашего ФАС. Сегодня все наоборот. Это просто вопиющий случай, когда в период пандемии на 40% подняли тарифы. Поэтому я предлагаю поручить мне, как председателю заксобрания, подготовить обращение на имя руководителя ФАС России.

Напомним, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, во исполнение предписания ФАС России от 09.07.2020 № СП/58161/20, решения об установлении нового срока исполнения предписания ФАС России от 09.07.2020 № СП/58161/20 от 07.10.2020 № ЦА/87234/20 департаментом принято решение о внесении изменений в приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 18.12.2019 № 702-ЖКХ, устанавливающий регоператору — ООО «Экология-Новосибирск» — предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области на 2020 год. Он действует с 1 ноября по 31 декабря 2020 года.

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