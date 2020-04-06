Что такое штабелёры, где они используются и чем отличаются от погрузчиков

Штабелёром называется погрузчик, оснащённый либо специальным подъёмным механизмом, либо вилами. Штабелёр, как понятно из его названия, предназначается для штабелирования, то есть для укладки грузов на стеллажные конструкции. Максимальная высота, на которую можно поднимать грузы с помощью штабелёра, составляет пятнадцать метров.

Какие бывают штабелёры

Существует ряд параметров, которые позволяют классифицировать штабелеры. Одним из них является способ управления. Их два:

оперативное;

дистанционное.

Очевидно, что в первом случае устройством управляет оператор, находясь в непосредственном контакте с устройством, а во втором — на определённом расстоянии от него.

Ещё одним различием штабелёров является принцип работы его подъёмного механизма, который может быть гидравлическим или электрическим. Во втором случае конструкция штабелёра подразумевает наличие электрического мотора, который подпитывается либо от батареи, либо от сети. В первом – у штабелёра имеется гидравлический механизм, то есть иная конструкция.

Кроме того, штабелёры делятся по типу своего передвижения на:

Самоходные.

Передвижные (ручные).

Первый тип штабелёров чаще всего используются в производственных цехах, второй — на территории складских и логистических центров, как внутри помещений, так и снаружи.

Чем отличаются штабелёры от погрузчиков?

Иногда штабелёры путают с погрузчиками, однако, это два совершенно разных по своему предназначению устройства, что более чем очевидно из их названий. В частности, штабелёры используются для штабелирования, а погрузчики — для погрузки. Хотя, если на погрузчике установить фронтальное оборудование, предназначенное для захвата груза, например, коробок, то погрузчик можно использовать для поднятия груза на высоту.

… а от ричтраков?

Различия данных видов складской техники менее очевидно, по сути, ричтрак можно смело назвать более функциональным вариантом штабелёра. Дело в том, что с помощью штабелёра можно только штабелировать грузы, тогда как с помощью ричтрака их можно не только штабелировать, но и перемещать на небольшие расстояния.

Как выбрать штабелёр?

Оснащения производственного предприятия или складского помещения новой специальной техникой, предназначенной для перемещения, поднятия и штабелирования грузов, является ответственным мероприятием, требующим немалых финансовых затрат. Поэтому изначально необходимо определить не только размер бюджета, который будет потрачен на покупку данной техники, но и технические, и эксплуатационные требования, коим штабелёры должны полностью соответствовать. В первую очередь, выбирая штабелёр, необходимо обращать внимание на:

устойчивость его конструкции;

возможность штабелирования с его помощью грузов с максимальными и минимальными габаритами;

бренд производителя и так далее.

Следует заметить, что крайне важно учитывать подобные критерии выбора, которые могут показаться на первый взгляд, второстепенными. Поскольку, от той же самой устойчивости конструкции будет зависеть безопасность оператора, даже в том случае, если он будет управлять штабелёром в дистанционном режиме, не говоря уже об оперативном.

В свою очередь, учёт возможности штабелирования грузов в зависимости от их габаритов, позволит более продуманно организовать и оптимизировать рабочий процесс, в который будет вовлечено минимальное количество ручного труда.

Крайне важно обращать внимание и на производственный бренд, поскольку производством складской техники, в том числе и штабелёров, сегодня занимается довольно большое количество, как отечественных, так и зарубежных компаний. Не секрет, что продукция некоторых из них отличается более высоким уровнем качества, а значит, речь идёт, в первую очередь, о долговечности, а также о ремонтопригодности техники.

Кроме того, производственная компания, выпускающая максимально качественный продукт, всегда предлагает официальные гарантии, в течение которых пользователь может смело рассчитывать на бесплатный ремонт. При покупке штабелёра у ответственного производителя можно при желании оформить договор на сервисное обслуживание приобретённой техники, что весьма актуально для подавляющего большинства владельцев складских помещений.

Если в процессе выбора техники возникают определённого рода затруднения, то производитель готов порекомендовать штабелёры, с техническими, конструктивными и эксплуатационными особенностями максимально подходящими для использования в каждом конкретном случае.

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