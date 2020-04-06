Ремонтные работы на дорогах региона начнутся в мае

Запланированные на 2020 год ремонтные работы на дорогах Новосибирской области, в том числе в рамках национального проекта, начнутся уже в мае, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Просьба коллег обратить внимание на контрактацию и завершить заключение договоров. Коронавирус на состояние дорог никак не повлияет, и ремонтные работы нам в этом году нужно выполнить в полном объеме. Судя по прогнозу, сезон фактически начнется уже в мае, — отметил губернатор Андрей Травников.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщил, что на прошлой неделе заключены последние контракты на выполнение в регионе в этом году работ по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», контрактация составляет 100%. По остальным объектам, не входящим в нацпроект, контрактация по линии ТУАД составляет 44%, по муниципальным образованиям 41,4%. По словам министра, на сегодняшний день пока не объявлено аукционов по объектам в Кыштовском, Татарском, Северном, Карасукском, Убинском и Маслянинском районах.

Напомним, что всего в регионе в этом году запланировано отремонтировать, реконструировать и построить 441 км автодорог регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе в рамках национального проекта 170,8 км. Для подготовки к дорожно-строительному сезону запущено 14 асфальтобетонных заводов.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области