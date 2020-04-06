Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы

Услуга, ранее доступная клиентам только при обращении в контакт-центр, теперь предоставляется в мобильном приложении банка.
  • 06/04/2020, 14:19