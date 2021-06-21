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Что в себя пихать — личное дело каждого

Депутат Горсовета Сергей Бойко о добровольно-принудительной вакцинации, неисчерпанных агитвозможностях и покупке справок:
  • 21/06/2021, 13:13

Прямым текстомСамое безумное и вредное, что могут сейчас сделать федеральные и региональные власти, это начать принудительную вакцинацию. И, судя по заявлению Путина — нет-нет, никакой принудительной вакцинации именно это они и собираются делать.

Я сторонник вакцинации. «Спутник» и «Пфайзер» уже проверены на миллионах людей и показывают достаточно высокую эффективность. В том числе и от нового штамма. У меня вся семья прививки поставила. Я сам поставлю через неделю, когда пройдут полгода с того момента, как переболел.

Добровольная вакцинация безусловное благо, а принудительная большое зло. И главное, зачем?

Во-первых, даже на 10% не исчерпаны возможности агитации за добровольную вакцинацию. Ну, то есть перед тем, как заставлять, вы бы хоть попытались нормально уговаривать.

Во-вторых, народ здраво рассудит, что если в него что-то пихают насильно, то ничего хорошего от этого быть не может. И уж тогда добровольно точно не пойдет.

В-третьих, наши граждане давно и качественно умеют принудительным инициативам сопротивляться. Купить справку о прививке или медотвод не вопрос.

Здесь самое пугающее, что даже изначально хорошие инициативы, исходящие от наших властей, по мере реализации нередко превращаются в г**но. А изначально отвратительная идея, страшно даже представить, во что превратится по дороге.

Человек, в конце концов, не баран и не кот. Даже если он глубоко заблуждается имеет на это право. Да, он, может быть, умрет, потому что не поставил прививку. А, может быть, он умрет, потому что без меры употребляет алкоголь или не принимает терапию, или курит, или еще что. Тем не менее это его дело, что в себя пихать/колоть/лить. Иначе и быть не может.

По материалам публикации на личной странице в Facebook.

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : прививки вакцинация от коронавируса


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