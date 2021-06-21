Сотовых операторов могут перестать пускать на остановки

В мэрии Новосибирска отрабатывают порядок размещения объектов сотовой связи на территории города, в первую очередь на остановочных пунктах. Пока речь идет об их внешнем облике.

— Проблема в том, что согласование архитектурного облика такие объекты не проходят, — заявил на заседании постоянной комиссии горсовета по научно-производственному развитию и предпринимательству главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин. — Это заявительный порядок. Отработаем с юристами: какие могут быть механизмы для того, чтобы эту ситуацию поправить.

Есть вопросы не только к внешнему облику самих объектов, но и к эстетике территорий, на которых они располагаются. Получив право размещать антенну связи на остановке общественного транспорта, оператор не всегда следит за порядком на данной территории, ее содержанием в чистоте. В частности, депутаты приводили примеры из Заельцовского, Первомайского районов.

— У меня на округе такие «красивые» конструкции до 29 м, — говорит председатель комиссии Андрей Любавский. — Это портит облик города, раздражает людей. Поскольку это не капитальный объект, он никак не оформлен. Надеюсь, что в дальнейшем такого уже не увидим.

Незаинтересованность оператора в облике остановочных пунктов подтверждают и в мэрии.

— Оператору, который ставит эти вышки, сами остановки не нужны, — сообщают в руководстве муниципалитета. — Было предложение: в качестве некой компенсации, некоего бонуса для города будут стоять в том числе такие остановки. Но это одна из концепций, причем не самая оптимальная.

Однако, как минимум, призвать оператора к порядку, а в крайнем случае и убрать объект не так-то просто — у города для этого недостаточно полномочий. Необходимы соответствующие изменения нормативно-правовой базы.

— Сейчас опоры с прилегающей остановкой не требуют разрешения на строительство, все в заявительном порядке, — говорит начальник управления цифровой инфраструктуры мэрии Петр Высоцкий. — Поэтому такая ситуация, что операторы за использование земли платят минимальные деньги, а после используют ее для размещения средств связи. Мы не имеем права переместить их в другое место, нам требуется согласование оператора связи. Если потребуется такой объект перенести, то затраты, которые понесет оператор связи на повторную сертификацию, лягут на муниципалитет.

По данным сайта 8sot.ru, на территории Новосибирска (Новосибирская область, Сибирский ФО) работают 64 оператора сотовой связи.