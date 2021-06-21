Съезд единороссов утвердил лидера списка кандидатов

Территориальную группу списка кандидатов в депутаты Госдумы от Новосибирской и Омской областей возглавил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Об этом сообщает сайт областного отделения партии.

— 50 глав регионов возглавили территориальные группы «Единой России» на выборах в Госдуму, — говорится на сайте областных единороссов. — Губернаторы и главы республик представлены в большинстве территориальных групп федерального списка кандидатов «Единой России».

Вторым номером в списке стал вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Также в список, по информации редакции, вошла ректор НГУАДИ Наталья Багрова. Напомним, что ранее по итогам партийного голосования Жуков и Багрова стали лидерами списка новосибирских единороссов.

Что касается кандидатов по округам, то по информации федерального сайта единороссов, по округу №135, как уже сообщалось, выступил главврач областного онкодиспансера, депутат Заксобрания и экс-министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский. Кандидатом по округу №136 партийный съезд утвердил действующего депутата, работающего в составе фракции ЛДПР, Дмитрия Савельева. Еще один действующий депутат и бывший первый заместитель мэра Новосибирска Виктор Игнатов предсказуемо выступит на округе №138.

Самый интригующий 137 округ на выборах представит сотрудник Института ядерной физики СО РАН Дмитрий Старостенко. Напомним, что Старостенко по итогам предварительного внутрипартийного голосования обошел фаворитов гонки — действующего депутата Госдумы Максима Кудрявцева и заместителя гендиректора АО «Новосибирский аффинажный завод» Александра Борматова. По информации ряда источников редакции, выдвижение ноунейма, ранее не известного в политических кругах Старостенко, может быть связано с тем, что округ «передается» лидеру новосибирских справороссов, депутату Заксобрания и заместителю директора по развитию ООО «ВИРА-строй» Александру Аксененко.

Напомним, что выборы депутатов Государственной Думы пройдут 19 сентября 2021 года.