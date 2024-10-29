Что вызывает рак?

Не секрет, что злокачественная опухоль – это очень серьезная и довольно распространенная проблема, которая значительно ухудшает качество жизни пациента, становится поводом для психических нарушений и часто приводит к летальному исходу.

Даже использование самых новейших, эффективных и проверенных методик лечения рака не всегда приводит к нужным результатам. Обычно заболевание поражает людей пожилого возраста. Но существуют опухоли, которые могут появиться в организме даже у подростков и детей.

Поэтому всегда лучше заранее позаботиться о надлежащем состоянии организма и постараться избежать образования вредных клеток, способствующих инвазии и метастазированию. Сделать это не так сложно, главное – поставить цель стать здоровым человеком и внести ряд ограничений, которые помогут предотвратить формирование и дальнейшее развитие болезни.

Откажитесь от пагубных привычек

Согласно проведенным научным исследованиям, одним из основных факторов, провоцирующих рак, считается употребление внутрь алкоголя. Этиловый спирт небезопасен даже в малых дозах, поскольку приводит к повреждению ДНК. Причем не важен вид напитка. И водка, и пиво, и вино оказывают негативный эффект на организм и сильно увеличивают риск заболевания в последующие годы.

Другая частая причина, вследствие которой может позже образоваться злокачественное новообразование, – курение. Именно табакокурение вызывает рак легких, как и хроническую обструктивную болезнь, бронхит и эмфизему.

Побеспокоиться необходимо не только о собственном здоровье, но и об окружающих. Ведь вред приносит и пассивное курение. Отрицательные последствия имеет и употребление так называемого бездымного табака – жевательного, нюхательного, порошкового и т. д.

Вероятность заслужить рак легких у курящего человека в несколько раз выше по сравнению с ведущим здоровый образ жизни. Кроме того, курение способствует формированию многих других видов опухоли, например, ротовой полости, пищевода и голосовых связок.

Как ни странно, звучит, повышает риск появления злокачественных новообразований и принятие кофе. Дело в том, что указанный напиток плохо влияет на иммунную систему. А слабый иммунитет со временем вполне может спровоцировать рост опухоли.

Врачи установили, что наиболее опасным для здоровья является не сам кофеин, а непосредственно процесс обжарки зерен. В результате образуются вредные вещества – канцерогены, приводящие к неблагоприятным изменениям в организме.

Ведите активный образ жизни

Гиподинамия, или, иными словами, малая подвижность, – вот еще одна веская причина накопления в будущем злокачественных клеток в теле человека.

Конечно, хорошо, когда в доме есть современная бытовая техника, освобождающая владельца от домашних дел, компьютер для игр, общения и работы и телевизор для просмотра фильмов и комфортного отдыха в свободные минуты и часы.

Однако специалисты убедительно доказали, что сидячий образ жизни постепенно приводит к пагубным последствиям. Накапливается лишний вес – а это тоже повод для формирования опухоли.

Чтобы избавиться от накопившихся килограммов, успешно справиться с ожирением и гарантированно исключить возможность появления рассматриваемого заболевания в течение многих лет, внесите в режим дня физические нагрузки.

Даже обычная прогулка существенно снижает вероятность возникновения рака. Еще больший эффект принесут езда на велосипеде, занятия бегом, йогой, гимнастикой, фитнесом, спортивные игры и другие виды активных увлечений.

Дышите свежим воздухом

Способствует риску заболеваемости раком и плохая экология. Поэтому советуем как можно чаще бывать на свежем воздухе, выезжать за город и наслаждаться общением с природой. Не рекомендуется и контакт с токсичными продуктами – бензиновым, дизельным, авиационным топливом, химическими веществами и т. д.

Избегайте стрессов

Влияет на появление в дальнейшем вредных клеток и обычный стресс. Таким образом, любые конфликты, ругань, ссоры, споры вполне могут стать источником болезни. Старайтесь быть терпеливее и спокойно реагировать на происходящие события вокруг – и вы не только сохраните мир в душе, но и продлите себе жизнь.

Правильно питайтесь

Рациональный режим питания – залог хорошего здоровья. Желательно соблюдать диету, не переедать и навсегда отказаться от фастфуда, подсластителей, специальных добавок, газированных напитков, а также чрезмерного употребления в пищу сахара и соли.

Кроме того, следует ограничить потребление красного мяса (говядины, свинины), колбасных изделий, мясных консервов, овощей и фруктов, выращенных на основе азотных удобрений, копченостей, майонеза, выпечки, орехов и жареных блюд.

Безусловно, все перечисленное абсолютно исключить из рациона невозможно. Однако если вы не хотите столкнуться с опухолью в будущем, то будет лучше минимизировать прием указанной еды.

Желаем вам здоровья!