«Сибирь» проиграла «СКА» в выездном матче

Хоккейный клуб «Сибирь» начал очередную выездную серию в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда провела матч в Санкт-Петербурге против одного из фаворитов турнира — питерского СКА. В матче между командами дебютировал воспитанник новосибирского хоккея, играющий за СКА, голкипер Егор Заврагин.
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь», потерпев несколько поражений на домашней арене, готовился к схватке со СКА, чтобы прервать серию.
Первые два периода показали, что «Сибирь» настроена решительно: перед заключительной третью матча счёт был 1:1. Однако в заключительном периоде «Сибирь» не смогла удержать преимущество в игре. Она пропустила пять шайб. Болельщики новосибирцев как могли поддерживали команду с трибун, но итог матча — поражение со счётом 3:6.
— Были шансы, были хорошие моменты, за что нужно было зацепиться. Индивидуальные ошибки привели к пропущенным голам, — отметил Вадим Епанчинцев, главный тренер «Сибири».
Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» проиграла «Барысу» на домашнем льду.
Источник фото: ХК Сибирь
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