Мэрия Новосибирска готовится к строительству дороги на Клюквенный

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев принял постановление о подготовке к внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории, предусматривающие размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения —

«Автомобильная дорога к п. Клюквенный». Строительство дороги было утверждено постановлением мэрии в мае 2023 года. Как отмечается в документе, все изменения на площади 15,5 га необходимо внести до конца 2025 года.

Судя по постановлению 2023 года, протяженность участка реконструкции составляет 2,8 км. Дорога будет четырехполосной и на территории Новосибирска пройдет через промышленный сектор. Расчетная нагрузка на трассу в 2026 году составит 19500 машин в сутки, в 2046 год — 22300. В границах планируемой территории предусмотрено устройство автобусных остановок наземного пассажирского транспорта общего пользования и устройство тротуаров.

На минувшей неделе стало известно, что МКУ «Управление дорожного строительства» заключило контракт с АО «Новосибирскавтодор» на проектирование и строительство второго и третьего участков автодороги к микрорайону «Клюквенный». Общая протяженность участка — 1,8 км. Сроки работ — до февраля 2026 года, стоимость контракта — 1, 4 млрд рублей. В середине июля 2024 года в Новосибирской области подвели итоги аукциона по строительству первого этапа улично-дорожной сети микрорайона Клюквенного. Победителем признано ООО «Барнаульское ДСУ №4», которая обязалась выполнить работы за 1,1 млрд рублей.

Напомним, в августе первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов отмечал, что решается вопрос с транспортной доступностью от микрорайона до Новосибирска.

— Мэрия Новосибирска ведет работу по продлению улицы Богдана Хмельницкого. В микрорайон Клюквенный будет удобный въезд по четырехполосной дороге через сегодняшнюю промышленную зону. Почти на 50% завершена процедура изъятия земельных участков. В следующем году начнется строительство дороги, — добавил Тимонов.

Напомним, в микрорайоне Клюквенный в рамках КРТ планируется возвести 1 млн кв. м жилья. Население микрорайона составит 35 тысяч человек. На территории будут три школы и пять детсадов, спортивный центр. Совокупный объем инвестиций в проект оценивается в 100 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщикам вход в Клюквенный обошелся в 10,7 тысячи рублей за «квадрат».