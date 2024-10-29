Рекламодателям

Мэрия Новосибирска готовится к строительству дороги на Клюквенный

  • 29/10/2024, 10:45
Автор: Юлия Данилова
Мэрия Новосибирска готовится к строительству дороги на Клюквенный
В Новосибирске она пройдет через промышленную зону, где проходит изъятие земельных участков

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев принял постановление о подготовке к внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории, предусматривающие размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения —

«Автомобильная дорога к п. Клюквенный». Строительство дороги было утверждено постановлением мэрии в мае 2023 года. Как отмечается в документе, все изменения на площади 15,5 га необходимо внести до конца 2025 года.

Судя по постановлению 2023 года, протяженность участка реконструкции составляет 2,8 км. Дорога будет четырехполосной и на территории Новосибирска пройдет через промышленный сектор. Расчетная нагрузка на трассу в 2026 году составит 19500 машин в сутки, в 2046 год — 22300. В границах планируемой территории предусмотрено устройство автобусных остановок наземного пассажирского транспорта общего пользования и устройство тротуаров.

На минувшей неделе стало известно, что МКУ «Управление дорожного строительства» заключило контракт с АО «Новосибирскавтодор» на проектирование и строительство второго и третьего участков автодороги к микрорайону «Клюквенный». Общая протяженность участка — 1,8 км. Сроки работ — до февраля 2026 года, стоимость контракта — 1, 4 млрд рублей. В середине июля 2024 года в Новосибирской области подвели итоги аукциона по строительству первого этапа улично-дорожной сети микрорайона Клюквенного. Победителем признано ООО «Барнаульское ДСУ №4», которая обязалась выполнить работы за 1,1 млрд рублей.

Напомним, в августе первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов отмечал, что решается вопрос с транспортной доступностью от микрорайона до Новосибирска.

— Мэрия Новосибирска ведет работу по продлению улицы Богдана Хмельницкого. В микрорайон Клюквенный будет удобный въезд по четырехполосной дороге через сегодняшнюю промышленную зону. Почти на 50% завершена процедура изъятия земельных участков. В следующем году начнется строительство дороги, — добавил Тимонов.

Напомним, в микрорайоне Клюквенный в рамках КРТ планируется возвести 1 млн кв. м жилья. Население микрорайона составит 35 тысяч человек. На территории будут три школы и пять детсадов, спортивный центр. Совокупный объем инвестиций в проект оценивается в 100 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщикам вход в Клюквенный обошелся в 10,7 тысячи рублей за «квадрат»

Фото базовое — Infopro54, автор: Юлия Данилова, иллюстрация внутри текста- из постановления мэрии Новосибирска.

113

Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство дороги недвижимость новосибирска Клюквенный


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXHЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXNЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhbiЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg8ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg3ЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxNj5ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств

Евгения Бондаренко: При применении природоохранного законодательства нужен баланс

Проблемы со штрафами за загрязнение окружающей среды будут расти как снежный ком
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Рост ключевой ставки не ограничивает сибиряков в покупках
29/10/24 12:00
Бизнес Экономика
До 412 тысяч пенсионных накоплений разом смогут получить новосибирцы в 2025 году
29/10/24 11:30
Общество Экономика
«Сибирь» проиграла «СКА» в выездном матче
29/10/24 11:00
Спорт
Что вызывает рак
29/10/24 10:58
Медицина
Мэрия Новосибирска готовится к строительству дороги на Клюквенный
29/10/24 10:45
Власть Город
Ветераны СВО и врачи Новосибирской области подписали соглашение
29/10/24 10:30
Общество
Эвакуацию объявили в ТРК «Ройял Парк» Новосибирска
29/10/24 10:00
Общество Право&Порядок
Инновации НГТУ НЭТИ представят на форуме «Золотая Долина» в Новосибирске
29/10/24 9:45
Инновации Наука
Определены условия приватизации ПАТП-5 в Новосибирске
29/10/24 9:30
Бизнес Власть
Тренд на релокацию офисов крупных компаний в регионы усиливается
29/10/24 9:00
Бизнес Недвижимость
Экономичную технологию очистки газа предложил ученый Института катализа СО РАН
28/10/24 19:00
Бизнес Технологии
На НЗХК изготовили ядерное топливо для исследовательского реактора в Боливии
28/10/24 18:30
Бизнес ВЭД Технологии
Расходы за снос аварийного жилья могут полностью возложить на собственника
28/10/24 18:00
Бизнес Власть Недвижимость
Дрессировщики медведей Герасимовы вновь проиграли суд в Новосибирске
28/10/24 17:00
Право&Порядок
Приговор за гибель ребёнка в коллекторе огласили в Новосибирске
28/10/24 16:40
Право&Порядок
В Новосибирске проезд в метро стоит дороже, чем в Екатеринбруге
28/10/24 16:30
Общество
Трендом ювелирного рынка Новосибирска является мода на кастомные украшения
28/10/24 15:30
Бизнес Общество Стиль жизни
Майнер задержан в Новосибирской области
28/10/24 15:00
Право&Порядок
Дом в стиле Гауди продают за 220 млн в посёлке под Новосибирском
28/10/24 14:00
Общество
Камеры нейросети помогли задержать более 20 человек в Новосибирской области
28/10/24 13:30
Право&Порядок Технологии
Популярное
Посетители кальянной едва не расстреляли сотрудников заведения в Новосибирске
28/10/24 17:30
Компенсацию за нападение собаки получит ребенок в Новосибирской области
28/10/24 16:00
Более 30 пожаров произошло в Новосибирске за неделю
28/10/24 14:30
Из Новосибирской области депортировали 15 мигрантов
28/10/24 12:30
Троллейбус насмерть задавил девушку на «зебре» в Новосибирске
28/10/24 10:58
Минобр Владимирской области запретил ношение хиджабов и никабов в школах
27/10/24 12:30
Новости компаний
Авиабилеты, гостиницы и рестораны - сибиряки стали чаще использовать кредитную карту в отпусках
28/10/24 12:35
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума-выставки «Учебная Сибирь»
28/10/24 9:00
Энергетики подготовили электросети для элеватора и зерносушильного комплекса
25/10/24 11:10
Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-5 выгодных годовых вкладов
23/10/24 9:00
Карта «Мир» Уралсиба вошла в Топ-10 лучших дебетовых виртуальных карт
18/10/24 9:00
«Россети Новосибирск» обеспечили подключение к электросетям объектов водоснабжения в сельских районах области
16/10/24 14:01

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска