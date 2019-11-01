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Что ждет владельцев недвижимости и авто в ноябре

  • 01/11/2019, 12:13
Ноябрьские нововведения, какие законы приняли и их основная суть.

В ноябре 2019 года вступают в силу несколько новых законов. Среди них есть 5 нововведений, которые коснутся большинства населения. Новые правила коснутся, автомобилистов, микрофинансовых организаций и всех, у кого есть жилье в собственности.

Запрет на залог имущества в МФО

С 1 ноября 2019 года микрофинансовым организациям запрещено выдавать деньги в долг под залог недвижимости. Сюда относится также долевая собственность. Такое решение связано с тем, что участились случаи лишения граждан недвижимости различными мошенническими путями. Человек зачастую подписывал документы о купле-продаже квартиры или дарственную.

Чаще всего мошенники предоставляли такую операцию под видом «ипотечного займа». Сейчас ситуация должна в корне измениться, поскольку теперь любой займ под залог недвижимости от МФО выдается незаконно.

Росреестр будет рассылать гражданам уведомления

С ноября Росреестр должен предупреждать собственников жилья, если на их имя пришли электронные документы на регистрацию сделок об отчуждении собственности. Такого рода сделки без личного присутствия собственника провести можно только при условии, если есть соответствующее разрешение от владельца недвижимости и он раньше подходил в Росреестр, чтобы оформить такое разрешение.

Несмотря на такие предосторожности, новый законопроект все же утвердил, что в любой ситуации Росреестр должен владельцу прислать уведомление о будущей сделке.

Так Правительство рассчитывает защитить граждан от кибермошенников, которые с помощью специальных программ и электроники могут перевести жилье в собственность без ведома законных владельцев.

Добавляют штрафы и обязанности водителям автобусов и грузовых машин

Для водителей грузовиков и автобусов ужесточились требования. Теперь транспортное средство необходимо обязательно снабжать тахографом. При отсутствии аппарата – штраф до 5 тысяч рублей.

Также водителей обязали соблюдать режим управления транспортным средством с перерывами на отдых.

Автомобилистам – свежие документы

С ноября вводятся в обиход электронные ПТС. Бумажные можно использовать тем, кто не подавал заявку на электронные. Новые ПТС будут распространяться только в электронном виде.

Появляется суверенный интернет

С 1 ноября вступит в силу закон «О Суверенности интернета». Принят этот законопроект был еще в мае. После этого разразились страшные споры по поводу соотношения вреда и пользы данного нововведения.

С ноября всех провайдеров обязуют установить специальные средства, которые способствуют «защите от внешней угрозы».

Важно, что на стоимости интернета такие нововведения отразиться не должны, поскольку все технические вопросы будут оплачены из бюджета.

Это приведет к централизации интернет-трафика, а также ускорит возможности Роскомнадзора контролировать и удалять запрещенные в России интернет-ресурсы.

Законопроект предполагает регулярные учения по безопасности работы интернета в РФ.

 

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