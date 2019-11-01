Лесорубам-нелегалам штрафов недостаточно

На территории Новосибирской области создается новая система учета предприятий, специализирующихся на переработке и отгрузке древесины. Соответствующий законопроект был принят октябрьской сессией заксобрания области. Инициаторы надеются, что он позволит пресечь нелегальный оборот древесины, устранит с рынка недобросовестных конкурентов- нелегалов, а также позволит увеличить объем заготовки древесины по договорам аренды лесных насаждений.

— Это повлечет увеличение платежей в бюджетную систему РФ, — говорит исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Евгений Рыжков. — Такие законы уже действуют в трех регионах Сибирского федерального округа: Красноярском крае, Иркутской и Томской областях. Они действуют на протяжении длительного времени и показали свою эффективность.

В списке нововведений — обязательная постановка на учет в органах власти всех лесоперерабатывающих предприятий. Уже утвержден перечень отчетных документов для ведения соответствующего бизнеса, наличие которых позволит проверить законность и место заготовки, легальность поступления древесины на пункт, соответствие разрешенным объемам, количество древесины, находящейся в обращении.

Кроме того, по информации министерства, предусматривается система административных штрафов для нарушителей. За нарушение порядка работы приемочных пунктов предусмотрены штрафные санкции в размере 40-50 тысяч рублей для должностных и 100-150 тысяч для юридических лиц. За нарушение порядка приема и отгрузки древесины — 10-20 и 50-100 тысяч рублей соответственно. В случае повторных нарушений эти суммы возрастают до 150 тысяч для должностных лиц, до 500 тысяч для юрлиц. Эти суммы были приняты за основу по аналогии с тремя регионами СФО, на территории которых уже введены такие законодательные нормы.

Не исключено, что штрафы значительно вырастут к моменту принятия законопроекта во втором чтении. Такое пожелание высказало большинство выступавших депутатов, посчитавших, что заложенные министерством суммы слишком «мягкие».

— Ужесточить нормативное регулирование отрасли надо было еще 15-20 лет назад, — говорит депутат Олег Сметанин. — В первый раз может быть штраф. Но не 50 тысяч рублей. Что такое 50 тысяч? Они там воруют — в Иркутске, в Забайкалье, везде! И у нас то же самое. Надо жестко с этим. За ягоды чуть ли не сажают в тюрьму, а тут огромные территории леса вырубают — и будто все нормально, а кто-то на этом богатстве наживается.

Его коллега, зампредседателя комитета по энергетике и ЖКХ Вадим Агеенко сравнивает анонсированные минприроды суммы с более весомыми штрафами за более мелкие нарушения в коммунальной отрасли.

— За невывоз мусора сразу полагается штраф в 300 тысяч рублей — это прописано в договорах, — говорит Агеенко. — И это мусор. А здесь лес строительный, древесина. Как вы предложили такие мелкие штрафы?

О том, что предлагаемые штрафы «серые» лесорубы «отобьют» практически сразу, заявил и председатель регионального парламента Андрей Шимкив, обобщая выступления своих коллег.

— Одна машина закроет все штрафы, — заявил спикер в выступлении на сессии и во время пресс-подхода. — Штраф должен быть такой, чтобы без штанов остались. У нас не так много лесов, как в Иркутске или Красноярске. У нас остались только Каракан, Сузун и Тогучин с Болотным. Мы просто обязаны их сохранить. Думаю, что между первым и вторым чтениями предложения поступят такие, что (Нарушителям. — Ред.) не захочется выезжать из леса с незаконно вырубленными деревьями.

При этом, как отмечают в региональном парламенте, в защите нуждаются не просто зеленые насаждения, но и уникальные реликтовые леса, например Караканский бор.

— Я там часто бываю, — рассказывает академик РАН Николай Похиленко. — Там постоянно происходят «серые» рубки. Самое ужасное, что потом остаются 3-4-метровые кучи сучьев. Их никто не вывозит. Это надо как-то прекращать.

Помимо ужесточения штрафов, возможен еще ряд мер контроля за незаконными лесорубами, введение которых находится уже в компетенции федеральной власти.

— Нужно установить ГЛОНАСС в каждой машине и вести контроль в министерстве природных ресурсов, — говорит координатор проекта «Чистая страна», зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента Дмитрий Козловский. — Эта мера должна быть на федеральном уровне. Поэтому предлагаю протокольно записать: министерству по природным ресурсам подготовить предложения в Госдуму и правительство.

В ближайшее время все поступившие на сессии предложения будут собраны и проработаны комитетами — по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношением и комитетом по госполитике законодательству и местному самоуправлению.

— Хочу пригласить всех депутатов к активному участию в его рассмотрении перед вторым чтением, — обратился к коллегам руководитель аграрного комитета Олег Подойма. — С точки зрения контроля и учета, очень много сделано в других отраслях. Но надо какие-то инициативы и на уровне федерации, все-таки лес обращается не только в пределах Новосибирской области. Должно быть взаимодействие между регионами.

По информации министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, с начала 2019 года установлено 175 фактов незаконной рубки лесных насаждений с общим объемом нелегально заготовленной древесины 4062,95 кубометров и нанесенным ущербом 72697,96 тысячи рублей.

Фото: pixabay.com, автор- moneypictur_es