«Чтоб ваша шарашка сгорела»: студентка новосибирского колледжа в соцсетях пригрозила массовой расправой

Тревожные сообщения в Телеграмм-канале, автор которых заявила о ненависти к учащимся одного из новосибирских колледжей и его преподавателям, обеспокоили администрацию учебного заведения. Девушка по имени Полина, студентка 2 курса, написала, что оправдывает скулшутеров и желает колледжу сгореть до тла.

Учащиеся, которые прочитали эти угрозы, обратились за помощью к педагогам. Полину отчислили. Подробности этой истории ― в материале Infopro54.

«Тошно с вами общаться»

У Полины с самого начала обучения не задались отношения с одногруппниками. Девушка перевелась в этот колледж уже на второй курс осенью прошлого года. Держалась всегда одна, особо на контакт ни с кем не шла.

― Она не дружила ни с кем, была всегда сама по себе. Мы считали ее странной. Девочки, которые подписались на ее Телеграм-канал вообще сделали выводы, что она употребляет наркотики, ― рассказала Infopro54 учащаяся колледжа.

И вот недавно студентки заметили в чате странные сообщения от Полины. Девушка весьма неоднозначно выразила свое отношение к учебному заведению.

― Ну почему каждый раз, когда я приезжаю в шарагу, тут ничего не происходит? Приходится просто сидеть три пары в телефончике. Хорошо в шарагу приезжать, когда там нет бесячих чуваков, из-за которых ты ловишь себя на мысли, что оправдываешь скулшутеров, ― эмоционально написала Полина.

После этого учащиеся сильно встревожились. Сначала они рассказали обо всем родителям, а потом и педагогам.

Ответная реакция Полины не заставила себя долго ждать. Она продолжила высказывать свое мнение, но уже в личных сообщениях девочкам.

― … С быдло отбросами желания общаться больше нет. Чтобы ваша шарашка парашная сгорела и таких дураков* (в оригинале было запрещенное слово ― Прим. Редакции), как вы, меньше стало. А то тошно очень с вами общаться…. ― пожелала студентка своей одногруппнице.

После этого ситуация накалилась еще больше.

«Мне страшно за жизнь детей»

После инцидента особенно заволновались родители студентов. Они активно смотрят новости, поэтому знают, к чему могут привести подобные высказывания.

― Мне дочь рассказала о происходящем. Страшно стало даже на занятия ее отпускать. Страшно представить, что это могут быть не просто угрозы. Ведь если девочка замкнутая, не общается с ребятами, то ожидать можно чего угодно от нее. Хотелось бы, чтобы администрация колледжа серьезно этим занялась и предотвратила возможную трагедию. Вероятно, что тут необходим профессиональный психолог, ведь наверняка есть причины такого поведения, ― говорит мама одной из учениц.

Администрация учебного заведения, конечно, вмешалась в ситуацию.

― Девушку, которая писала страшные сообщения отчислили в декабре из колледжа. Сейчас ее поставили на профилактический контроль в центр по борьбе с экстремизмом, ― прокомментировал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

«Я пошутила»

Сама Полина была не готова к тому, что ее сообщения обернутся таким резонансом. Девушка попыталась удалить из чата эти провокации, но было уже поздно.

― Мне сказали, чтобы до 9 числа я ушла из колледжа и нашла другое учебное заведение или они напишут заявление в полицию. И все это за шутку в Телеграм-канале. Понимаете, я просто пошутила! Документы уже забрала, ― сокрушается 19-летняя сибирячка.

В МВД пояснили, что подобные инциденты достаточно часто происходят в образовательных учреждениях области. Если кто-то из подростков или уже более взрослой молодежи попадает в поле зрения правоохранителей, то их берут на карандаш и проводят профилактические работы. Были и такие, кого силовики буквально останавливали за шаг до массовой расправы.

Все помнят, как в мае 2018 года избежать трагедии все-таки не удалось. Студент-первокурсник транспортного колледжа в Барабинске открыл стрельбу по одногруппникам из охотничьего ружья. После расправы 16-летний парень покончил жизнь самоубийством.