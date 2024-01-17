Рекламодателям

«Чтоб ваша шарашка сгорела»: студентка новосибирского колледжа в соцсетях пригрозила массовой расправой

  • 17/01/2024, 14:17
Автор:
Студентка новосибирского колледжа в соцсетях пригрозила массовой расправой
В учебном заведении решили проблему отчислением.

Тревожные сообщения в Телеграмм-канале, автор которых заявила о ненависти к учащимся одного из новосибирских колледжей и его преподавателям, обеспокоили администрацию учебного заведения. Девушка по имени Полина, студентка 2 курса, написала, что оправдывает скулшутеров и желает колледжу сгореть до тла.

Учащиеся, которые прочитали эти угрозы, обратились за помощью к педагогам. Полину отчислили. Подробности этой истории ― в материале Infopro54.

«Тошно с вами общаться»

У Полины с самого начала обучения не задались отношения с одногруппниками. Девушка перевелась в этот колледж уже на второй курс осенью прошлого года. Держалась всегда одна, особо на контакт ни с кем не шла.

― Она не дружила ни с кем, была всегда сама по себе. Мы считали ее странной. Девочки, которые подписались на ее Телеграм-канал вообще сделали выводы, что она употребляет наркотики, ― рассказала Infopro54 учащаяся колледжа.

И вот недавно студентки заметили в чате странные сообщения от Полины. Девушка весьма неоднозначно выразила свое отношение к учебному заведению.

― Ну почему каждый раз, когда я приезжаю в шарагу, тут ничего не происходит? Приходится просто сидеть три пары в телефончике. Хорошо в шарагу приезжать, когда там нет бесячих чуваков, из-за которых ты ловишь себя на мысли, что оправдываешь скулшутеров, ― эмоционально написала Полина.

После этого учащиеся сильно встревожились. Сначала они рассказали обо всем родителям, а потом и педагогам.

Ответная реакция Полины не заставила себя долго ждать. Она продолжила высказывать свое мнение, но уже в личных сообщениях девочкам.

― … С быдло отбросами желания общаться больше нет. Чтобы ваша шарашка парашная сгорела и таких дураков* (в оригинале было запрещенное слово ― Прим. Редакции), как вы, меньше стало. А то тошно очень с вами общаться…. ― пожелала студентка своей одногруппнице.

После этого ситуация накалилась еще больше.

Студентка новосибирского колледжа в соцсетях пригрозила массовой расправой

«Мне страшно за жизнь детей»

После инцидента особенно заволновались родители студентов. Они активно смотрят новости, поэтому знают, к чему могут привести подобные высказывания.

― Мне дочь рассказала о происходящем. Страшно стало даже на занятия ее отпускать. Страшно представить, что это могут быть не просто угрозы. Ведь если девочка замкнутая, не общается с ребятами, то ожидать можно чего угодно от нее. Хотелось бы, чтобы администрация колледжа серьезно этим занялась и предотвратила возможную трагедию. Вероятно, что тут необходим профессиональный психолог, ведь наверняка есть причины такого поведения, ― говорит мама одной из учениц.

Администрация учебного заведения, конечно, вмешалась в ситуацию.

― Девушку, которая писала страшные сообщения отчислили в декабре из колледжа. Сейчас ее поставили на профилактический контроль в центр по борьбе с экстремизмом, ― прокомментировал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Студентка новосибирского колледжа в соцсетях пригрозила массовой расправой

«Я пошутила»

Сама Полина была не готова к тому, что ее сообщения обернутся таким резонансом. Девушка попыталась удалить из чата эти провокации, но было уже поздно.

― Мне сказали, чтобы до 9 числа я ушла из колледжа и нашла другое учебное заведение или они напишут заявление в полицию. И все это за шутку в Телеграм-канале. Понимаете, я просто пошутила! Документы уже забрала, ― сокрушается 19-летняя сибирячка.

В МВД пояснили, что подобные инциденты достаточно часто происходят  в образовательных учреждениях области. Если кто-то из подростков или уже более взрослой молодежи попадает в поле зрения правоохранителей, то их берут на карандаш и проводят профилактические работы. Были и такие, кого силовики буквально останавливали за шаг до массовой расправы.

Все помнят, как в мае 2018 года избежать трагедии все-таки не удалось. Студент-первокурсник транспортного колледжа в Барабинске открыл стрельбу по одногруппникам из охотничьего ружья. После расправы 16-летний парень покончил жизнь самоубийством.

Фото предоставлено учащимися колледжа.

1 758

Рубрики : Общество Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : Скулшутинг расправа колледж


Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

В Госдуме сообщили, когда мобилизованные смогут вернуться домой
10/01/24 15:16
Кабмин утвердил индексацию ряда выплат военным
27/12/23 11:54
Путин: во второй волне мобилизации нет необходимости
14/12/23 17:06

Русфонд собирает средства на операцию для маленькой Алисы

Необходимо собрать — 1 880 780 рублей.
Читать далее >>

На 40% сократилось число новосибирцев, готовых пройти обряд омовения на Крещение

Количество официальных купелей за 5 лет в регионе также уменьшилось.
Читать далее >>

На третьи сутки без тепла и горячей воды жалуются новосибирцы

Управляющие компании не могут запустить тепло в многоквартирных домах, а жители разбирают в магазинах обогреватели.
Читать далее >>

С должности может уйти глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников

Эксперт прогнозирует ротацию кадров в мэрии города и риски для некоторых крупных девелоперов.
Читать далее >>

Ввоз электромобилей в Сибирь вырос в 6 раз

Лидерами по ввозу стали Красноярский край и Новосибирская область.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Мода-2024: время шансов

Мода-2024: время шансов

Бурные события 2022-2023 годов радикально поменяли картину российского fashion-рынка. «Что же из этого следует?» ― как пелось в советском шлягере про зиму. Следует шить. И пользоваться шансами на рост бизнеса.
Все материалы
Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Участник полицейского ОПГ отделался штрафом в 1 млн рублей за взятки от мигрантов
17/01/24 16:47
Право&Порядок
Пожар произошел на улице Даргомыжского в Новосибирске
17/01/24 16:06
Происшествия
Игру в жанре хоррор создает студент Новосибирска
17/01/24 15:36
Общество
Футбольный матч прервали из-за звонка о минировании в Новосибирске
17/01/24 15:04
Общество Происшествия
Врожденный порок сердца у пенсионерки исправили врачи в Новосибирске
17/01/24 14:40
Медицина
«Чтоб ваша шарашка сгорела»: студентка новосибирского колледжа в соцсетях пригрозила массовой расправой
17/01/24 14:17
Образование Общество
Блогер из Новосибирска Дава появится в новом сезоне «Ресторана по понятиям»
17/01/24 13:58
Общество
Ясно и без осадков: синоптики рассказали о погоде на Крещение в Новосибирске
17/01/24 13:39
Общество
Автобус переехал пенсионерку, пытавшуюся на ходу заскочить в салон в Новосибирске
17/01/24 13:06
Происшествия
Ввели в эксплуатацию детский сад на 320 мест в Калининском районе Новосибирска
17/01/24 13:05
Город
Уникальная разработка новосибирских инженеров: на станции СКИФ выведут синхротронные лучи
17/01/24 12:47
Власть Наука
Конкурс по выборам мэра Новосибирска планируют объявить 14 февраля
17/01/24 12:33
Власть Отставки и назначения Политика
Сын актера из «Ликвидации» Максима Дрозда служит в Новосибирске
17/01/24 12:26
Общество
Экс-председатель СО РАН нашел 500 тысяч для оплаты штрафа, назначенного судом
17/01/24 12:18
Общество Право&Порядок
На кошатницу, приютившей 66 кошек, жалуются соседи в Новосибирске
17/01/24 12:10
Общество
Курьер-мошенник обманул пятерых пенсионерок на 2,5 млн рублей в Сибири
17/01/24 11:55
Право&Порядок
ФСБ задержала спонсора украинских террористов из Сибири
17/01/24 11:51
Общество Право&Порядок
Учет своих доходов и расходов ведет 65% россиян
17/01/24 11:51
Финансы
За две недели средняя цена на яйца выросла еще на 6 рублей в Новосибирске
17/01/24 11:30
Агропром Общество
В этом году начнется ремонт 35 школ в Новосибирской области
17/01/24 11:20
Город Образование
Популярное
Когда выгоднее покупать квартиру
17/01/24 16:26
Народные приметы на Крещение могут предсказать, каким будет год
17/01/24 14:02
Для борьбы с алкоголизмом необходимо вернуть советские санатории
17/01/24 11:46
Автоэксперты указали на 4 недорогих кроссовера на вторичном рынке
17/01/24 9:32
Финансовые эксперты назвали вредные привычки, которые могут оставить без денег
16/01/24 17:17
Главной опасностью при переходе на новые купюры являются мошенники
16/01/24 13:49
Новости компаний
Пользователи ВТБ Онлайн вдвое чаще используют биометрию для входа
28/12/23 11:34
Взаимодействие с банковским сообществом
28/12/23 10:49
Спрос на противовирусные препараты вырос на 65%
27/12/23 12:10
2023 году «Ростелеком» обеспечил связью вдвое больше поселков Новосибирской области
26/12/23 14:59
В декабре мошенники усилили активность под видом сотовых операторов
25/12/23 10:56
Опубликован рейтинг лучших мобильных банковских приложений в России для частных лиц
25/12/23 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска