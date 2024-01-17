Врожденный порок сердца у пенсионерки исправили врачи в Новосибирске

Рискованную операцию пенсионерки из Барнаула провели новосибирские кардиохирурги из Центра Мешалкина.

— 83-м году исправили врожденный порок сердца и вызванное им грозное осложнение — аневризму аорты, — поделилась пресс-служба Центра Мешалкина.

Как рассказали врачи Центра, двухстворчатый аортальный клапан вместо трехстворчатого – самая распространенная клапанная аномалия сердца, которая в ряде случаев успешно компенсируется самим организмом.

Жительница Барнаула узнала о своем диагнозе впервые только после 70 лет.

— Когда нашли неправильный клапан, уже ничего не стали исправлять в связи с пожилым возрастом. А дальше пандемия помешала обследоваться, — отметила пациентка.

В прошлом году несколько раз она попадала в больницу с жалобами на сердце и высокое давление. Это стало свидетельством нарастающей сердечной недостаточности. Поэтому нужно было срочно оперировать женщину.

Сердечно-сосудистые хирурги под руководством доктора медицинских наук Дмитрия Сироты провели операцию.

— Пациентка мужественно справилась с непростым восстановительным периодом, за месяц врачи добились хорошего заживления операционной раны, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что ученые разработали полимер для заполнения опасных сплетений сосудов в Новосибирске.