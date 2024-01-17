Врожденный порок сердца у пенсионерки исправили врачи в Новосибирске

Рискованную операцию пенсионерки из Барнаула провели новосибирские кардиохирурги из Центра Мешалкина.
— 83-м году исправили врожденный порок сердца и вызванное им грозное осложнение — аневризму аорты, — поделилась пресс-служба Центра Мешалкина.
Как рассказали врачи Центра, двухстворчатый аортальный клапан вместо трехстворчатого – самая распространенная клапанная аномалия сердца, которая в ряде случаев успешно компенсируется самим организмом.
Жительница Барнаула узнала о своем диагнозе впервые только после 70 лет.
— Когда нашли неправильный клапан, уже ничего не стали исправлять в связи с пожилым возрастом. А дальше пандемия помешала обследоваться, — отметила пациентка.
В прошлом году несколько раз она попадала в больницу с жалобами на сердце и высокое давление. Это стало свидетельством нарастающей сердечной недостаточности. Поэтому нужно было срочно оперировать женщину.
Сердечно-сосудистые хирурги под руководством доктора медицинских наук Дмитрия Сироты провели операцию.
— Пациентка мужественно справилась с непростым восстановительным периодом, за месяц врачи добились хорошего заживления операционной раны, — говорится в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что ученые разработали полимер для заполнения опасных сплетений сосудов в Новосибирске.
Фото предоставлено пресс-службой НМИЦ Мешалкина
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