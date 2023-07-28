Новосибирск вошел в десятку по IQ городов

Новосибирск вошёл в топ-10 крупнейших городов России по рейтингу цифровизации Минстроя РФ. Вчера в Уфе на форуме «Умных городов» делегация Новосибирска получила соответствующий диплом.

Итоги расчета Индекса цифровизации городского хозяйства – «IQ городов» подведены по результатам 2022 года на пленарном заседании IV Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город – Умная страна». Согласно полученным данным, среднее значение индекса достигло 55 баллов из 120 возможных, что на 4,5 % выше, чем в 2021 году, и на 39,78 % выше по отношению к базовому 2018 году.

Индекс цифровизации «IQ городов» рассчитывается для более 200 городов, которые участвуют в ведомственном проекте Минстроя России «Умный город». В этом году методика сбора данных адаптирована под актуализированный в прошлом году стандарт «Умного города». Оценка проводится по четырем категориям – крупнейшие города, крупные города, большие города, административные центры.

Новосибирск вошёл в топ-10 крупнейших городов России по рейтингу цифровизации Минстроя РФ. За последний год проведена большая работа по цифровой трансформации муниципалитета. В каждой отрасли ведётся работа по оптимизации управленческих процессов и цифровизации городского хозяйства. Это направление работы несколько лет назад возглавил заместитель мэра города Новосибирска Артём Скатов.

«По результатам рейтинга 2021 года мэрия совместно с Минцифры Новосибирской области проанализировала показатели, на основе которых составляется рейтинг. Выяснили, что большинство направлений у нас уже работает, но эта информация не была отражена в отчете. Например, мы одними из первых в России разработали геоинформационную систему «Мой Новосибирск». За год мы сильно изменили подходы к цифровой трансформации. При мэрии был создан межотраслевой совет по цифровому развитию города, который координирует работу всех структурных подразделений муниципалитета, создаем команду профессиональных аналитиков и ИТ-архитекторов на базе Городского центра цифровой трансформации. Началась плодотворная работа, которая позволила городу занять хорошее место в рейтинге. Теперь наша задача – выйти в лидеры. Начало положено, теперь в цифровом развитии Новосибирск не на последнем месте. Мы продемонстрировали на форуме наши разработки, нас заметили, но еще предстоит большая работа», – отметил Артем Скатов.

Как сообщает Минстрой России, «Умный город» реализуется ведомством с 2018 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». Проект направлен на повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан. Основным инструментом реализации поставленных целей является широкое внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре. Один из ключевых показателей проекта – обеспечение роста среднего значения индекса на 30 % к 2024 году.