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Чтобы помнили…

  • 20/02/2021, 09:00
Автор: Татьяна Шитлина
Чтобы помнили...
О подвиге новосибирского солдата, героя «Безымянной высоты» Константина Власова, вспомнили только в 2015 году. Спустя 72 года после боя у деревни Рубеженка…

Дымилась роща под горою,
И вместе с ней горел закат…
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.
Как много их, друзей хороших,
Лежать осталось в темноте —
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.

Эта песня, как теперь говорят, основана на реальных событиях. Правда, поэт Михаил Матусовский третьего живого, наверное, для рифмы прибавил. В неравном бою выжили лишь двое ребят. Все они ушли на фронт из Новосибирска.

Однако слова о том, что никто не забыт, ничто не забыто, нередко остаются только словами. На самом деле один из героев тех событий и этой песни — Константин Власов — был основательно забыт, никто не ходил к его могиле, заросшей двухметровыми лопухами. Скажем сразу, сейчас память восстановлена, справедливость восторжествовала, но этому помогли и случай, и горячие сердца неравнодушных людей.

На безымянной высоте

Сентябрь 1943-го. Это был неравный бой в ночь с 13 на 14. Высоту 224,1 у деревни Рубеженка Калужской области удерживали 18 солдат 718-го полка. В них палили и швыряли снаряды примерно 500 пехотинцев вермахта. 16 советских бойцов отдали жизнь за эту высоту без названия. Чудом выжили, раненые и контуженые, двое — рядовой Герасим Лапин и сержант Константин Власов. 36-летнего Герасима нашли среди трупов подошедшие позже наши; залечив раны, он вернулся в свою 139-ю стрелковую дивизию, а после войны жил до 78 лет в Донецке. А 32-летний Константин Власов, когда закончились боеприпасы, хотел взорвать себя и окружавших его фашистов последней гранатой. Выдернул чеку, но взрывное устройство не сработало. Гитлеровцы схватили его и бросили в Рославльскую тюрьму, потом отправили в Бобруйский лагерь военнопленных. В ноябре, когда дармовую рабочую силу переправляли из Бобруйска в Германию, Власов сбежал, разобрав пол в вагоне. Добрался до белорусского партизанского отряда «Мститель» и продолжил громить врага. В июне 1944 года Костя-сибиряк, так его звали в отряде, был тяжело ранен в грудь и живот, но снова выжил. После войны родина «отблагодарила» бойца заключением в лагеря — за то, что месяц был в плену. Он и это пережил, вернулся в родной Новосибирск и устроился работать на металлургический завод.

Умер в 1978 году, в возрасте 67 лет. Когда в 2007-м сотрудница школьного музея нашла его могилу, никаких атрибутов славы или хотя бы следов посещений у надгробия не было.

Листая старые альбомы

В 2006 году Галина Игнатьевна Вишнякова, педагог 24-й школы, сломала правую руку. Кости срослись, но поднять ее, чтобы писать на доске формулы, женщина уже не могла. Тогда руководство школы перевело 70-летнюю учительницу химии на «легкий труд» — предложило заняться школьным музеем.
— Там уже были экспонаты, в том числе альбомы. Первое время я их перелистывала, изучала и плакала.

Галина Игнатьевна близко к сердцу восприняла судьбы фронтовиков, ведь и ее семью война не пощадила. В блокадном Ленинграде умер от истощения ее отец — 34-летний мужчина упал прямо у станка. Не выжила и двухлетняя сестренка.

— Меня, конечно, заинтересовала судьба 18 защитников безымянной высоты. Я стала искать родственников Константина Власова. Нашла, созванивались, но встретиться так и не получилось — занятые люди. Стала искать могилу, и руководство Заельцовского кладбища сказало, в каком квартале он похоронен. Вместе со своим сыном отыскали, выпололи бурьян и привели могилу в относительный порядок. А потом я 8 лет ходила по разным кабинетам, рассказывала о подвиге земляка, просила перезахоронить — ведь когда меня не станет, то и его могила опять быльем порастет. Но от меня отмахивались или складывали мои обращения в долгий ящик, лишь бы отвязалась. Однажды пришла на личный прием к Сергею Бондаренко — услышала о программе «Белый тополь», которая направлена на сохранение памяти о выдающихся новосибирцах.

Свою речь в приемной депутата Галина Игнатьевна начала с извинений: дескать, я житель не вашего округа, но, может, вас заинтересует… И очень даже заинтересовало! Дело сразу сдвинулось с мертвой точки — и через несколько месяцев, в  2015-м, когда страна праздновала 70-летие Победы, произошло перезахоронение, установка прекрасного монумента и его торжественное открытие.

Память бессмертна

Слева направо Глебова Зинаида Емельяновна  с дочерью Маргаритой Викторовной

Анна Водопьянова, руководитель фонда «Белый тополь», добавила подробностей об истории создания монумента.

— Чтобы перезахоронить человека, нужно официальное разрешение его ближайших родственников. Я подключилась на этапе их поиска. Нашли племянницу героя — в селе Могочино Томской области. Поехали к ней с юристом. Зинаиде Емельяновне тогда было уже 92 года, но она поразительная — бойкая женщина, занимается скандинавской ходьбой, с ясной головой. А ее дочь, Маргарита Викторовна, руководит музеем местной школы, у них тоже есть уголок, посвященный героям безымянных высот. Это удивительная аналогия — ведь в Новосибирске работа над мемориалом началась с инициативы руководителя школьного музея Галины Вишняковой!

Женщины были счастливы,  что в Новосибирске проводится такая большая работа по увековечиванию памяти их легендарного дяди и других воевавших сибиряков.

Сергей Бондаренко, инициатор программы «Белый тополь», говорит, что сейчас на воинском кладбище создана аллея героев, а монумент Константину Власову был первым, с которого она началась.

— Я благодарен всем, кто участвует в работе по сохранению, а иногда и возрождению истории. Таким, как Галина Игнатьевна Вишнякова, сейчас ей 83 года, она на пенсии, но ее все еще волнуют дела музея и люди, которых нужно возвратить в память народную. Благодарен активистам, помогающим хранить историю, и, конечно, благодарен тем изумительным людям, памятные знаки которым мы устанавливаем. Все они были настоящими патриотами, самоотверженными борцами и замечательными людьми!

 

Восемнадцать героев безымянной высоты:

Евгений Порошин, младший лейтенант — командир отряда
Емельян Белоконов,  парторг
Петр Панин, старшина
Даниил Денисов, старший сержант
Роман Закомолдин, старший сержант
Константин Власов, сержант
Борис Кигель, сержант
Николай Даниленко, сержант
Александр Артамонов, рядовой
Гавриил Воробьев, рядовой
Николай Голенкин, рядовой
Татари Касабиев, рядовой
Иван Куликов, рядовой
Герасим Лапин, рядовой
Элюша Липовецер рядовой
Петр Романов, рядовой
Дмитрий Шляхов, рядовой
Дмитрий Ярута, рядовой

 

Фотографии предоставлены: ФОНД ВОЗРОЖДЕНИЯ ПАМЯТИ О ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЯХ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «БЕЛЫЙ ТОПОЛЬ», из личного архива Бондаренко С.В., общее фото с сайта cyclowiki.org

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : фонд «Белый тополь» Сергей Бондаренко Константин Власов Безымянная высота


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Сергей Грибов

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Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

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