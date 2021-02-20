Мэр «перевел стрелки» на горсовет и Госдуму за скандальную сессию

Мэрия Новосибирска не причастна к тому, что последняя сессия горсовета, где депутаты утверждали отчет главы города, изобиловала скандалами. Напомним, что депутаты от «Единой России» буквально сразу после начала отчета стали нажимать кнопки записи на вопрос к главе города. Обычно это делается после окончания доклада. Таким образом «партия большинства» практически единолично, за исключением только нескольких представителей других фракций и одного независимого депутата, попыталась занять время, отведенное на обсуждение данного вопроса регламентом сессии.

Некоторые из независимых депутатов предположили возможный сговор мэра Анатолия Локтя и спикера горсовета, лидера фракции единороссов Дмитрия Асанцева с целью максимально уберечь градоначальника от неудобных вопросов со стороны «несистемщиков». Еще одной претензией оппозиционеров стало то, их глава города не удостоил встречи перед сессией, в отличие от фракционных коллег.

Анатолий Локоть, со своей стороны, исключает причастность мэрии к сессионным скандалам.

— За регламент, за ход сессии отвечает не мэрия, — заявил мэр на пресс-конференции. — Это полностью полномочия Совета депутатов. Депутаты решают, как принимать отчет. Я готов встретиться, обсудить вопросы, связанные с решением проблем на округе. Я иду навстречу, обсуждаем, вместе ищем решения этих проблем. Поэтому я на сессии обратился к депутатам: если такая необходимость есть, то приходите, дверь кабинета моего открыта. Пока заявок, по крайней мере, от тех депутатов, которые заявили, что их обделили вниманием, не было. Хотя встречи с депутатами у меня продолжаются. Я уже встретился с несколькими депутатами. Правда, они из фракций.

Слова о готовности градоначальника к диалогу с представителями несистемной оппозиции подтвердила и депутат от коалиции «Новосибирск 2020» Светлана Каверзина, но с оговоркой.

— Мэр меня звал: не получается с коалицией, вы — не фракция, но персонально придите, с вами пообщаемся, — заявила Каверзина в эфире интернет-канала своего коллеги Сергея Бойко.

Помимо регламента, мэр связывает непростой ход сессии с предстоящей избирательной кампанией.

— Острота проблемы в том, что впереди избирательная кампания в Госдуму, — считает Анатолий Локоть. — Обсуждение отчета приняло ярко выраженный политический характер. В ходе обсуждения каждая сторона, каждая политическая сила, которую представляют депутаты, стремилась как-то себя обозначить.

О кампании в Госдуму как об одной из причин скандальности сессии горсовета говорят и эксперты «Центра деловой жизни», отмечая, что в этом случае и мэрия, возглавляемая лидером коммунистов области, и партия «Единая Россия» оказались, как ни парадоксально, в более проигрышном, нежели несистемщики, положении.

— Если хотели избежать скандала, результат получился противоположный, — сообщают в ЦДЖ. — Все новости посвящены возмущению независимых депутатов. Если ЕР и КПРФ хотели показать способность контролировать горсовет, то результат спорный. Можно ли считать 32 голоса из 50 удовлетворительным результатом? Обывателю не понять многого в отчете. Но заваленные снегом улицы и тротуары, проблемы с пробками, общественным транспортом понятны всем. Спецоперация по спасению Локтя от критики выглядит как выстрел себе в ногу на старте кампании по выборам в Госдуму. На фоне слияния ЕР и КПРФ в роли охранителей власти независимые депутаты зарабатывают очки в глазах избирателей.

Напомним, за утверждение отчета мэра проголосовали 32 депутата, против — 5, воздержались — 7. К моменту голосования 3 депутатов от коалиции «Новосибирск 2020» в знак протеста покинули сессию.