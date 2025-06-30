«Чтобы в сентябре не было неприятностей»: новосибирские гостиницы подталкивают к вступлению в реестр Росаккредитации

На сегодняшний день в реестр Росаккредитации включены 235 гостиниц Новосибирской области. Об этом министр экономического развития региона Лев Решетников сообщил на оперативном совещании в правительстве региона. В начале июня в списке было 232 компании. Всего в регионе с туристами работают около 400 гостиниц, отелей, баз отдыха и т.д.

— Оценка соответствия должна быть пройдена до 1 сентября 2025 года, без этого действие классификации будет приостановлено, гостиница не сможет принимать клиентов, размещать рекламу и т. д., — подчеркнул министр.

Губернатор Андрей Травников поручил минэкономразвития выполнять не просто надзорную, сопровождающую функцию, а провести серьёзную кампанию в сфере гостиничного бизнеса. Он также потребовал от глав районов на местах подключиться и поработать с собственниками, руководителями, чтобы в сентябре не было неприятностей.

Аккредитованный эксперт по классификации Ольга Стусь ранее поясняла Infopro54, что после первого сентября 2025 года все средства размещения, не включенные в реестр Росаккредитации, не смогут работать. По ее мнению, это приведет к формированию «серого» рынка, так как предприниматели просто снова уйдут в тень.

— Тем, кто вошел в реестр, придется платить туристический налог. Плюс они будут вынуждены поднять цены, по моим оценкам, минимум в два раза, для выполнения всех требований законодательства, что приведет к еще большему нарушению конкуренции. Турпоток пойдет в серый сектор. Наконец, меня, как эксперта, волнует вопрос, кто и как будет определять соответствие звездности, заявленной средствами размещения. Это могут быть органы Роспотребнадзора либо местные администрации. Но есть ли у них необходимые компетенции? На мой взгляд, это очень серьезный коррупциогенный фактор, — подчеркивала Ольга Стусь.

В Сибирском ГУ ЦБ сообщила, что в прошлом году в гостиницах региона остановились почти 1,5 миллиона человек. За четыре месяца 2025 года в регионе зарегистрированы 825 тысяч поездок.

Ранее редакция сообщала о том, что более 150 гостиниц в Новосибирской области с сентября могут уйти в тень.