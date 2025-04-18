Только половина гостиниц Новосибирской области вошли в реестр Росаккредитации

Начиная с января 2025 года, всем отелям, гостиницам, апарт-отелям, хостелам, базам отдыха (в том числе глэмпингам) России нужно пройти оценку соответствия требованиям к типу размещения. После этого они будут включены в единый отраслевой перечень Росаккредитации. Пройти сертификацию предприниматели должны до 1 сентября 2025 года. Как пояснили в Минэкономразвития Новосибирской области, на данный момент в реестр включены 200 гостиниц региона. Всего в области около 400 средств размещения, которые попадают под новые требования.

— Без включения в реестр действие классификации будет приостановлено, гостиница не сможет принимать клиентов, размещать рекламу и т.д., — предупреждает заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Винникова.

Она отметила, что гостиницы, которые прошли классификацию в предыдущие годы и автоматически включены в реестр, должны пройти расширенную самооценку по чек-листу и предоставить подтверждающие документы. Владелец отеля должен определить тип средства размещения и соответствие требованиям номеров. На втором этапе он обязан направить заявление в Росаккредитацию, чтобы получить «звездность».

Классификацию также должны пройти пляжи и горнолыжные курорты. Санаторно-курортные организации будут включаться в реестр классифицированных средств размещения на основании сведений, содержащихся в государственном реестре курортного фонда РФ.

Судя по данным Росаккредитации, из 200 гостиниц, включенных в реестр, «одну звезду» получили четыре объекта размещения, расположенные в Новосибирске и области, «две звезды» — 15, «три звезды» — 40, «четыре звезды» — 29, у двух гостиниц Новосибирска ― «пять звезд». Более ста объектов выбрали категорию «без звезд».

Аккредитованный эксперт по классификации Ольга Стусь рассказала Infopro54, что большинство участников рынка средств размещения Новосибирской области к изменениям в законодательстве, которые вступили в силу с начала 2025 года, не готовы.

— Мы сейчас работам с предпринимателями и видим, что многие из них до сих пор не знают об изменении правил работы на рынке. У многих нет личного кабинета организации на Госуслугах, а он необходим для регистрации в реестре. Очень большие сложности возникают с прохождением самооценки. Программа постоянно зависает и сбрасывает всю введенную информацию. В чате с Росаккредитацией сегодня состоят около 5 тысяч участников рынка, которые постоянно жалуются на технические проблемы. Большие сложности с внесением в реестр меток геолокации. К сожалению, у нас далеко не везде есть интернет, а без этой информации пройти аккредитацию невозможно. Многие предприниматели понятия не имеют, как называть свой номерной фонд. Например, такой категории, как «де люкс», в программе самооценки нет. Важный нюанс: если предприниматель определил свое средство размещения, как объект на «четыре-пять звезд», но он должен этому критерию соответствовать, иначе его исключат из реестра, — перечисляет собеседница редакции.

Она предупреждает, что после первого сентября 2025 года все средства размещения, не включенные в реестр Росаккредитации, не смогут работать. По мнению Ольги Стусь, это приведет к формированию серого рынка, так как предприниматели просто снова уйдут в тень.

— Тем, кто вошел в реестр, придется платить туристический налог. Плюс они будут вынуждены поднять цены, по моим оценкам, минимум в два раза, для выполнения всех требований законодательства, что приведет к еще большему нарушению конкуренции. Турпоток пойдет в серый сектор. Наконец, меня, как эксперта, волнует вопрос, кто и как будет определять соответствие звездности, заявленной средствами размещения. Это могут быть органы Роспотребнадзора либо местные администрации. Но есть ли у них необходимые компетенции? На мой взгляд, это очень серьезный коррупциогенный фактор, — подчеркивает Ольга Стусь.

По ее словам, сейчас многие предприниматели предпочитают отказываться от звездности и переходить в категорию «без звезд». А тем, кто будет претендовать на высшую категорию «пять звезд», придется решать очень много вопросов, в том числе с поиском квалифицированного персонала, чтобы подтвердить звездность. Это тоже скажется на росте цен.

Отдельная «песня», по словам Ольги Стусь, с санаториями. Информацию об этих объектах по всей стране сейчас вручную переносят в реестр Росаккредитации из реестра учреждений санкура. При этом постоянно возникают ошибки по задвоенным реестровым номерам. Работу также необходимо выполнить до 1 сентября.

Кроме того, собеседница редакции обратила внимание на еще одну проблему, крайне актуальную для Новосибирской области. В регионе много средств размещения, находящихся в жилом фонде. Это гостевые дома, которые сегодня не подходят под требования нового законодательства и не могут пройти самооценку, чтобы вести свою деятельность в легальном поле.

— У нас в Новосибирской области много загородных гостиниц в сельской местности, которые были построены на землях сельхозназначения или в рекреационной зоне. По новому законодательству эти объекты не могут войти в реестр. Для этого нужно менять статус участков, что сделать непросто: это долго и дорого. Кроме того, сейчас в Госдуме обсуждается вопрос по гостевым домам. Предлагается к ним отнести объекты с количеством номеров не более 15 и мест размещения — не более 30. Причем в номере должно быть не менее 6 кв. м на человека. Если эта поправка будет принята, то с легального регионального рынка уйдет большой кластер бюджетных средств размещения, которые были востребованы у многих путешественников, в том числе детских групп, — поясняет она.

По мнению Ольги Стусь, в нынешнем виде законодательство фактически направлено на вытеснение с рынка компаний малого и среднего бизнеса.

Ранее редакция сообщала о том, что отдых на базах Новосибирской области подорожал на 10-20%.