За продажу картошки с дачи в Новосибирске грозит штраф до двух тысяч рублей

В Новосибирске дачникам напомнили: продажа урожая с огорода без оформления документов может привести к штрафу. Даже если вы продаёте картофель, собранный собственноручно, это не освобождает вас от ответственности.

Согласно статье 14.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, за предпринимательскую деятельность без регистрации или специального разрешения предусмотрен штраф от 500 до 2000 рублей. Под действие этой статьи попадает и продажа овощей, фруктов, ягод, выращенных на даче. То есть, если продавец торгует «лишней» картошку с огорода без регистрации ИП или разрешения от местных властей, его могут признать нарушителем закона.

В начале года, 9 января, килограмм картошки в магазинах города стоил 50 рублей 46 копеек. Год назад, в январе 2024-го, средняя цена была 24 рубля 60 копеек. По данным Новосибирскстата, к концу мая в магазинах региона цена за килограмм картошки поднялась до 83,39 рубля. Сейчас она продается по цене от 89 рублей за кг.

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