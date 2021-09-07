Чтобы заработать на недвижимости, квартиру покупать не обязательно

Многие уверены, что обеспечить свое будущее проще всего за счет покупки недвижимости. Так ли это, и почему коммерческие объекты выгоднее, рассказала агентству «Прайм» финансовый директор ГК Vesta Development Юлия Смагина.

Традиционно недвижимость относится к консервативным и не самым доходным инструментам — торговля на бирже может принести больше. Однако для инвестора недвижимость не менее важна — все дело в аппетитах и пропорциях, а также в том, какой объект выбран — жилой или коммерческий, для аренды или последующей продажи.

— Более доходными считаются вложения в коммерческую недвижимость: офисы, торговые помещения, склады. Но для того, чтобы стать в этом сегменте полноценным активным инвестором, зачастую требуются более серьезные вложения капитала, времени и труда, чем в сегменте жилья, — отметила Смагина.

Также важно хорошо разбираться в ситуации на рынке и трезво оценивать востребованность — и, соответственно, возможную доходность того или иного типа недвижимости в рамках коммерческого сегмента.

Инвестор должен либо сам хорошо разбираться в ситуации на рынке и иметь возможность и желание этим заниматься, либо вкладываться в недвижимость через брокера. Можно принять участие в закрытом паевом инвестиционном фонде (ЗПИФ) недвижимости, чтобы получать доход от аренды и от изменения стоимости зданий в результате сделок купли-продажи или в связи с их переоценкой, рассказала специалист. Минимальный порог участия в таком фонде — около 5000 рублей.

Что касается выплат, то они производятся ежеквартально или могут быть реинвестированы. Второй вариант, считает собеседница агентства, интереснее, так как в дело вступает капитализация.