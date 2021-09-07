В горсовете Новосибирска может вырасти количество вице-спикеров

Количество вице-спикеров горсовета Новосибирска может увеличиться с 3 до 4. Такое предложение председателя горсовета Дмитрия Асанцева депутаты обсудили в рамках заседания комиссии по контролю за исполнительной властью. Согласно предложению Асанцева работа нового потенциального вице-спикера будет осуществляться на общественных началах без оплаты из бюджета.

— А с чем не справляются уже имеющиеся заместители председателя? — поинтересовался независимый депутат Сергей Бойко.

Его дополнил коллега по депутатскому корпусу Игорь Украинцев, предложивший число вице-спикеров не ограничивать, а наделять на общественных началах этим статусом всех желающих депутатов.

Как пояснил ранее выступивший по данному вопросу председатель комиссии Андрей Гудковский, одним из существенных направлений работы, по которым «проседает» горсовет, является взаимодействие с областными органами представительной и исполнительной власти.

— Мы еще ни разу не выступали в Заксобрании с законодательной инициативой, — сообщил представитель комиссии. — При этом многие решения, обсуждаемые и принимаемые Заксобранием, касаются Новосибирска, например вопросы здравоохранения, полномочий участковых.

Провал работы горсовета в части взаимодействия с областной властью подтвердил и вице-спикер горсовета Николай Тямин, в полномочия которого как раз это взаимодействие входит.

Кандидатуры на пост четвертого спикера на комиссии не обсуждались. В итоге депутаты приняли решение вынести на сессию предложение о соответствующем изменении регламента.

Напомним, майская сессия Совета депутатов Новосибирска приняла изменения в городской Устав, которые касаются возможности увеличения числа заместителей председателя совета за счет «внештатников» — вице-спикеров, работающих на общественных началах. Речь идет исключительно о возможности, а не о факте расторговки должностями, настаивали и спикер горсовета Дмитрий Асанцев, и начальник правового управления горсовета Ольга Кондратенко в ответ на критику представителей оппозиции.

В настоящее время, помимо Николая Тямина («Единая Россия»), вице- спикерами горсовета являются Антон Тыртышный (КПРФ) и Евгений Яковенко («Единая Россия»). Как уже сообщалось, депутатский мандат Яковенко сейчас в судебном порядке пытается оспорить его основной соперник по избирательной кампании 2020 года, студент Вячеслав Якименко, выдвинутый в составе оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020».