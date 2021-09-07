Мальчику с диагнозом ДЦП требуется помощь

Богдан родился раньше срока.

— Неделю его выхаживали в отделении для недоношенных детей, но выписали как здорового ребенка. Развивался он с задержкой: в год еще не садился и даже не пытался встать – из-за скованности мышц. Богдану диагностировали ДЦП, назначили лечение и реабилитацию. Мы выполняли все рекомендации – занимались ЛФК и плаванием, делали массаж, физиотерапию, но успехов не было. Я уже отчаялась, но тут добрые люди подсказали, а потом и помогли оплатить реабилитацию в томском центре «Шаг вперед». Там используют индивидуально подобранные методики и специальные тренажеры. И Богдан начал ходить, держась за руку! Сейчас сам садится, ест, умывается, одевается, рисует. Он любит собирать конструкторы, интересуется устройством автомобиля. Говорит бойко, но неразборчиво – с этим пока проблемы. Переживаем, конечно, ведь в сентябре сын пойдет в первый класс, и ему обязательно надо научиться ходить самостоятельно, — рассказывает мама Богдана Ольга Ильина.