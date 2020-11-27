Чудеса с мэрским автопарком продолжаются

— Общий парк автомобилей ничего общего с 400 и другими цифрами, непонятно откуда взятыми, не имеет, — заявил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Сегодня наша служба обслуживает менее 70 легковых автомобилей.

Стоит напомнить, что цифру в 415 автомобилей в автопарке мэрии глава города сам ранее озвучивал на одной из прошлых пресс-конференций. Такой обширный автопарк неоднократно служил поводом для критики со стороны оппозиции; ряд депутатов горсовета предлагал перевести чиновников на такси и, соответственно, оплачивать из бюджета именно фактически совершенные поездки. По мнению представителей оппозиции, расходы на содержание автопарка во многом превышают его реальную эффективность.

— В большей степени автомобили, находящиеся на балансе мэрии, стоят, нежели ездят, — говорит независимый депутат Сергей Бойко. — Типичный кейс автомобилей мэрии — это забрать утром чиновника из дома, привезти на работу, на обед свозить в ресторан, вечером заехать за чиновником, завезти его в магазин или за ребенком в детсад и доставить домой. Вот и все. Очень много видео есть в интернете, как все водители стоят возле мэрии, курят, гоняют и матерят блогеров, чтобы их не снимали.

По словам Анатолия Локтя, попытка передачи услуг по перевозке чиновников на аутсорсинг уже начала реализовываться, правда, пока в порядке эксперимента

— Еще в прошлом году мы обсуждали эту тему и даже начали эксперимент перевода отдельных категорий чиновников с автомобилей, которые были закреплены за подразделениями мэрии, на такси, — говорит мэр. — Неоднозначный опыт, сейчас он изучается, мы рассматриваем эту ситуацию. В любом случае: парк легковых автомобилей, закрепленный за мэрией, последовательно уменьшается с каждым годом.

Напомним, что последнее «уменьшение» носило скандальный характер, когда четыре автомобиля 2008-2009 годов были проданы частному автосалону по цене в несколько раз ниже рыночной. Когда данная информация получила широкую огласку, мэр распорядился выставлять списываемые автомобили на открытые торги. Еще несколько автомобилей временно отданы в распоряжение медработникам поликлиники №1 для подвоза врачей к пациентам.

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