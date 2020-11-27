Новосибирская область потеряет от нулевого налога IT- компаний 1,4 млрд рублей

— Тема федеральной налоговой политики, которая влияет на регион — это установление нулевой ставки по налогу на прибыль для IT-компаний. С 2021 года мы перестаем получать этот источник, — констатировал министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко, выступая на «III Налоговом форуме».

Он сообщил, что регион достаточно сильно представлен в этой сфере и ранее бюджет получал с IT-компаний налог на прибыль по ставке 13,5% (При этом компании по-прежнему будут платить 3% от налога на прибыль в федеральный бюджет — Ред.). После его отмены выпадающие доходы бюджета в будущем году по этой статье составят 1,4 млрд рублей.

— Можно это трансформировать в другую формулировку, что это некая форма поддержки IT-сектора, если рассматривать его как важную составляющую перспективных структурных преобразований в нашей стране. Не только дистанционные технологии, но и вопросы искусственного интеллекта — это все, что будет лежать в плоскости задач данной сферы. И я уверен, что она даст динамичное развитие, — считает Голубенко. —Скоро мы увидим необычные для понимания гибридные профессии, которые будут способствовать ускорению экономического развития страны и повышению компетенций населения.

В конце июня президент России Владимир Путин предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли — существенное сокращение нагрузки на фонд оплаты труда (основная статья расходов для высокотехнологичных компаний): с 14 до 7,6% бессрочно. Уменьшение ставки налога на прибыль: с 20% до 3% бессрочно.

В базе 2ГИС в рубрике «IT-компании» зарегистрировано 217 участников.

Фото пресс-службы правительства