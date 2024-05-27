Чудо на трассе: опубликовано видео ДТП иномарки и двух грузовиков под Новосибирском

27-летняя водитель на Тойоте при обгоне не справилась с управлением и врезалась по очереди в два грузовика. ДТП произошло на Чуйском тракте со стороны Барнаула в направлении Новосибирска. Очевидцы были уверены, что в иномарке, которая превратилась в консервную банку, никто не уцелел.

― В результате произошедшего водитель чудом выжила. Ее доставили в больницу с различными травмами, ― прокомментировали в ГИБДД региона.

Ведомство опубликовало видеозапись с регистратора одного из автомобилей. На кадрах видно, что Тойота в какой-то момент потеряла управление и несется на лобовой таран с грузовиком. После первого удара ее откидывает на следующий многотонник уже в попутном направлении.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, на месте работали автоинспекторы.