Чудо на трассе: опубликовано видео ДТП иномарки и двух грузовиков под Новосибирском

27-летняя водитель на Тойоте при обгоне не справилась с управлением и врезалась по очереди в два грузовика. ДТП произошло на Чуйском тракте со стороны Барнаула в направлении Новосибирска. Очевидцы были уверены, что в иномарке, которая превратилась в консервную банку, никто не уцелел.
― В результате произошедшего водитель чудом выжила. Ее доставили в больницу с различными травмами, ― прокомментировали в ГИБДД региона.
Ведомство опубликовало видеозапись с регистратора одного из автомобилей. На кадрах видно, что Тойота в какой-то момент потеряла управление и несется на лобовой таран с грузовиком. После первого удара ее откидывает на следующий многотонник уже в попутном направлении.
Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, на месте работали автоинспекторы.
Источник фото и видео: ГИБДД по Новосибирской области.
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