Прокуратура направила в суд дело о падении башенного крана в Октябрьском районе Новосибирска

В 2023 году в Октябрьском районе Новосибирска произошло падение башенного крана на стройке в ЖК Европейский берег.

Прокуратура Новосибирской области сообщила, что по делу утверждено обвинительное заключение.

Обвиняемым является 48-летний мужчина, который, согласно материалам дела, нарушил требования промышленной безопасности. Это привело к смерти человека и причинению крупного ущерба.

Следствие установило, что в июне 2023 года обвиняемый не провёл своевременное техническое обслуживание и ремонт башенного крана. Из-за этого во время строительных работ кран упал.

В момент падения в кабине находилась машинистка. Она выпала из кабины с высоты 40 метров и получила травмы, не совместимые с жизнью. Женщина-крановщик погибла.

Кроме того, был причинён ущерб транспорту, находившемуся на парковке. Сумма ущерба составила более 13 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения.

Ранее редакция сообщала о том, причинах падения крана на стройке в Новосибирске.