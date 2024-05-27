Прокуратура направила в суд дело о падении башенного крана в Октябрьском районе Новосибирска

В 2023 году в Октябрьском районе Новосибирска произошло падение башенного крана на стройке в ЖК Европейский берег.
Прокуратура Новосибирской области сообщила, что по делу утверждено обвинительное заключение.
Обвиняемым является 48-летний мужчина, который, согласно материалам дела, нарушил требования промышленной безопасности. Это привело к смерти человека и причинению крупного ущерба.
Следствие установило, что в июне 2023 года обвиняемый не провёл своевременное техническое обслуживание и ремонт башенного крана. Из-за этого во время строительных работ кран упал.
В момент падения в кабине находилась машинистка. Она выпала из кабины с высоты 40 метров и получила травмы, не совместимые с жизнью. Женщина-крановщик погибла.
Кроме того, был причинён ущерб транспорту, находившемуся на парковке. Сумма ущерба составила более 13 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения.
Ранее редакция сообщала о том, причинах падения крана на стройке в Новосибирске.
Источник фото: Прокуратура Новосибирской области.
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