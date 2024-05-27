Жители Октябрьского района попросили Бастрыкина проверить стройку на улице Кирова

В интернете появилась петиция от жителей Октябрьского района Новосибирска с предложением провести проверку строительства ЖК «Римский квартал» в Новосибирске. Петиция адресована главе СК России Александру Бастрыкину, генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, прокурору Новосибирской области Александру Бучману и губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.

В тексте петиции автор просит провести проверку законности и правомерности застройки территории Октябрьского района Новосибирска и дать оценку выросшей нагрузке на социальную инфраструктуру.

— Мы считаем, что муниципалитет и бизнесмены издеваются над горожанами: ведут бурное строительство новых ЖК, обещая расширить школу до 900 мест. В то же время там уже учатся свыше тысячи детей. Аналогично растет нагрузка на детские сады и поликлиники района — еще год-два, и нам некуда будет водить детей, — говорится в петиции. — Еще десять лет назад застраиваемый район был перспективным. Здесь можно было построить школы, детские сады и парки. Создать инфраструктуру для людей, а уже после — возводить бесконечные жилые комплексы. Мы надеялись на такое будущее, но городские управленцы и бизнесмены решили похоронить наши чаяния под бетоном бесконечной стройки.

В качестве примера «неграмотного подхода к застройке города» авторы петиции приводят жилой комплекс «Римский квартал». Он расположен по четной стороне улицы Кирова.

— Вторая очередь новостройки будет сдана в 2026 году, и наши школы и детские сады захлебнутся от нагрузки! Попасть на прием к педиатру уже сейчас крайне сложно — что будет, когда в квартиры заедут сотни новых жильцов? — отмечается в обращении. — Считаем, что при выдаче разрешения на строительство была совершена недопустимая ошибка и не дана объективная оценка планируемой нагрузки на социальную инфраструктуру после сдачи ЖК «Римский квартал».

Авторы отмечают, что за 10 лет в этой локации Октябрьского района появился лишь один детсад на 265 мест, остальные учреждения на сегодняшний день переполнены. Строительство новых школ планируется в районе только в 2026-2030 годах. Дети уже сейчас вынуждены ходить в школы в других районах.

Напомним, недавно с жалобой на недостаток детских садов и школ в горсовет Новосибирска обращались жители дома, расположенного по нечетной стороне улицы Кирова, где также идет массовая высотная застройка. Причиной обращения стала информация о строительстве в локации небоскреба в 60 этажей.

— Люди задают вопросы о наполнении территории социальной инфраструктурой, дорогами. Их обеспокоенность вполне понятна, так как высотность здания составит более 30 этажей, — подчеркивал председатель комиссии по градостроительству Сергей Трубников.

В середине мая стало известно, что прокуратура города запретила строить этот небоскреб. Компании ГК «СМСС» и ГК «Верба Капитал» планировали приступить к его возведению в 2025 году.

— При строительстве многоэтажных домов любой застройщик должен предусмотреть земельные участки, проектную документацию либо строительство учреждений социальной инфраструктуры. Это детские сады, школы, спортивные школы, учреждения дополнительного образования, — рассказывал на пресс-конференции прокурор Новосибирска Роман Сивак.

По его словам, на зарезервированном месте не может быть построено здание выше 30 этажей. Прокурор подчеркивал, что мэру Новосибирска выдано предостережение о подписании разрешений на строительство этого объекта.

Заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев ранее сообщал, что вдоль Ипподромской, где формируется сквер им. Бугакова, муниципалитет сейчас освобождает территорию для строительства школы на 550 мест. Ее проектирование будет осуществляться за счет инвестора, и эта работа запланирована на 2024 год.

Основатель новосибирской группы «Мета» Владимир Мартыненков, который также возводит высотные дома в районе станции метро «Октябрьская», отмечал, что эта территория в Октябрьском районе находится зоне пристального внимания у многих девелоперов, которые строят в локации свои объекты.

— Зона дефицитная по школьным местам, и строительство школы на 550 мест проблему не решит, ее бессмысленно строить, — пояснял редакции Infopro54 Мартыненков. — Площадь участка, выделенного под образовательное учреждение, составляет 1,89 га, что позволяет построить школу на 825 мест. То есть в две смены там смогут учиться 1,5 тысячи детей.

Собеседник Infopro54 рассказывал, что уже неоднократно выступал с предложением о создании ЗПИФа под строительство социальных объектов.

Ранее редакция сообщала о том, что в сентябре 2023 года 7 арбитражный суд признал незаконным ввод в эксплуатацию жилых домов без социальной инфраструктуры: детских садов и школ. С этим иском в суд обратилась прокуратура Новосибирска. В итоге выдача разрешений застройщикам была заморожена до марта 2024 года. К этому моменту большая часть девелоперов согласились вложиться в строительство социальной инфраструктуры в том или ином формате.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщиков в Новосибирске хотят нагрузить строительством дорог.