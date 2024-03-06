Чудо с иконой Георгия Победоносца произошло в храме под Новосибирском

О настоящем чуде, которое произошло в Доволенском храме, с благоговением говорят все жители села.
Служители церкви во имя преподобного Сергия Радонежкого случайно заметили, что старинная икона покровителей русских воинов вдруг заиграла яркими красками. Потемневшее изображение вдруг стало цветным.
― Православный человек рассматривает обновление иконы как чудо, происходящее по воле Божией без непосредственного вмешательства человека и для укрепления веры людей. Церковь воспринимает обновление иконы двояко: с одной стороны, как знак Божьего Благоволения, а с другой — как призыв народа к покаянию и усердной молитве, ― рассказали в храме.
Георгий Победоносец считается покровителем воинов и заступником христиан. Великомученик Георгий — не только символ победы добра над злом, но и символ заступничества за всех тех людей, которые сражаются за правду.
Новоявленное чудо доволенцы восприняли как знак скорой победы наших военных в зоне СВО.
6 и 12 марта будет отслужен молебен перед обновленной иконой великомученика Георгия Победоносца. Начало молебна в 17-30 часов.
Все жители региона приглашаются прочесть совместную молитву за наших воинов и за нашу Родину.
Фото: администрация Доволенского района.
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