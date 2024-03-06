Специалистов в области «Интернета вещей» начал готовить университет в Новосибирске

Факультет информационных технологий Новосибирского государственного университета (ФИТ НГУ) начал готовить новую магистерскую программу «Интернет вещей».

— Для обучения привлекают выпускников бакалавриата широкого спектра, — говорится в сообщении пресс-службы Новосибирского государственного университета.

Стоит отметить, что новая программа — это сеть физических объектов, которые могут быть соединены с помощью различных технологий и датчиков для сбора и анализа данных.

— В российских университетах эти компетенции преподаются, но в рамках различных образовательных программ, а наша магистратура выступает, пожалуй, первой, где они сведены в единый образовательный процесс, в чем и заключается ее уникальность, — рассказал Михаил Лаврентьев, декан ФИТ НГУ, доктор физико-математических наук.

По словам директора по развитию «Лаборатории интернета вещей» Константина Плеханова, к числу наиболее востребованных сегодня на рынке труда специальностей в этой области относятся инженеры-программисты, и новая магистратура станет одним из мест их подготовки.

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