Ученые научились разрушать опухоли без вреда для здоровых тканей в Новосибирске

В Новосибирске ученые НЭТИ разработали метод разрушения тканей опухоли электромагнитным излучением без вреда для здоровых тканей.

Первыми пациентами стали мыши. Результат оказался положительным. Разработанный метод отличается от существующих, где ток проходит по организму человека, при этой методике воздействие оказывается только на ткань опухоли.

— Мы предложили использовать высокочастотное электромагнитное излучение от 5 до 30 МГц — процедура проходит без протекания тока через организм и без использования СВЧ-энергии, что безопаснее для пациента, — рассказала Светлана Белавская, доцент кафедры электронных приборов НГТУ, кандидат технических наук.

Метод может быть использован для обработки как мягких тканей организма, так костных и хрящевых.

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