Чугунные перила Октябрьского моста в Новосибирске воссоздадут по историческим эскизам с помощью 3D-моделирования

Ремонт Октябрьского моста идет полным ходом. Сейчас ведутся работы по усилению тротуарной части. В июле здесь начнут устанавливать литые чугунные ограждения – они будут точно такими же, как в первоначальном проекте моста. Ход работ проконтролировал мэр Анатолий Локоть.

— В этом году мы ремонтируем рекордное количество мостовых переходов – 10, самый крупный из них, знаковый объект – Октябрьский мост. К его ремонту мы приступили в прошлом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как и обещали, во время работ движение транспорта не перекрывается. Это очень важный момент, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, подводя итоги выездного совещания. — В планах этого года – ремонт пешеходных зон с обеих сторон, а также замена чугунного ограждения. К сожалению, использовать его дальше нельзя – оно полностью изношено и находится в аварийном состоянии. Ограждение будет изготовлено по тем же эскизам, что и оригинальное, с применением чугунного литья, на том же заводе. В 2024 году, на который намечено окончание работ, мы отремонтируем проезжую часть моста. Причём, мы вскроем её полностью, чтобы восстановить гидроизоляционный слой. Исследования показали – бетонное основание, металлические конструкции моста не потеряли своих эксплуатационных способностей, но изоляцию нужно менять».

Как подчеркнул глава города, особое внимание на объекте уделяется контролю качества и организации ремонтных работ, которые сопряжены с движением транспорта и преобладанием ручного труда. Важный фактор – безопасность работ: необходимо максимально ограничить доступ пешеходов в зону ремонта, поручил мэр Анатолий Локоть.

Ремонт Октябрьского моста через реку Обь рассчитан на 2022–2024 годы. Муниципальный контракт подписан 31 мая 2022 года. Подрядная организация – ООО «СпецТрансСтрой». Источники финансирования – федеральный бюджет (95,6 %), городской бюджет (3,5 %), бюджет Новосибирской области (0,9 %).

В перечне работ – усиление тротуарных консолей, замена слоёв дорожной одежды, в том числе обновление гидроизоляции, замена деформационных швов, ограждений, установка новых опор освещения с переустройством контактной сети троллейбуса, устройство декоративной подсветки конструкций моста. Кроме того, будет проведён комплексный ремонт опор и пролётных строений, несущих металлических конструкций. Срок завершения работ согласно муниципальному контакту – декабрь 2024 года.

Как сообщил заместитель главного инженера по искусственным сооружениям ООО «СпецТрансСтрой» Олег Тарков, в этом году выполняется самая объемная и трудоёмкая задача – усиление тротуарной консоли. Строители наращивают плиту под пешеходной частью моста как по ширине, так и по толщине.

— Мост уникальный, около 70 лет в эксплуатации. Мы работаем над усилением тротуарной консоли, она будет расширена на 12 см, чтобы увеличить габарит для прохода пешеходов. Позже здесь сделают напыляемую гидроизоляцию, уложат асфальтобетонное покрытие. К концу года мы планируем выполнить эту работу по всей протяженности моста, до правого берега. Потом плавно перейдем на противоположную сторону. 20 июля начнем устанавливать перильное ограждение – по образцу тех перил, которые стояли здесь изначально, — рассказал Олег Тарков.

Общая стоимость ремонта Октябрьского моста протяжённостью 1070 метров – более 2,2 млрд рублей. В 2022 году было освоено 500 млн рублей, в этом году на работы запланировано 750 млн рублей, в 2024 году – 1 млрд рублей.