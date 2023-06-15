Путин подписал закон упрощающий ликвидацию малого бизнеса

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон упрощающий добровольную ликвидацию юридических лиц — субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Он вступает в силу с 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Закон позволит сократить временные и денежные затраты компаний на процедуру прекращения деятельности, а также избежать негативных последствий для собственников, которые бросают компанию, не сдавая отчетность и не проходя процедуры ликвидации в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

— Субъект МСП, который собирается завершить свою деятельность, должен соответствовать условиям: не является должником по налогам, не содержит на балансе недвижимость и транспорт, не является плательщиком НДС, не имеет записей о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ и не находится в процессе ликвидации, реорганизации, исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа, — говорится в сообщении.

При отсутствии возражений со стороны кредиторов ФНС России исключит такую организацию через 3,5 месяца без последствий, связанных с ограничением участия или руководства деятельностью компании в течение трех лет.

По данным аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, за 2022 год в России было открыто 242,1 тыс. новых коммерческих предприятий, что на 19,2 тыс., или на 8,6%, больше по сравнению с предшествующим годом. При этом количество закрытых компаний сократилось на 93,9 тыс., или на 25,1%, до 280,2 тыс. В результате количество ликвидированных в 2022 году компаний упало до минимума с 2015 года — тогда были закрыты 236,6 тыс. коммерческих организаций. Максимальная доля запущенных бизнесов относительно ликвидированных в Новосибирской области — 71,7%.

Ранее редакция сообщала о том, что Республика Тыва лидирует в Сибири по доле открытых бизнесов против ликвидированных.