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«Чувствуют себя здесь хозяевами»: на мигрантов, устроивших ад жителям села под Новосибирском, возбудили дело

  • 30/07/2024, 16:20
Автор: Ольга Кирсанова
«Чувствуют себя здесь хозяевами»: на мигрантов, устроивших ад жителям села под Новосибирском, возбудили дела
В истории с домогательствами и избиениями жителей Киика иностранными специалистами появились новые обстоятельства.

В получившей огласку истории с жителями оккупированного мигрантами села Киик Тогучинского района Новосибирской области всплыли новые подробности. Недавно стало известно, что иностранцы, приехавшие жить в сибирское село, устанавливают свои порядки и кошмарят коренное население. Приезжие дают местным жителям понять, что они здесь хозяева и действуют здесь только их законы, а вернее, их отсутствие.

Творящийся беспредел в селе предал огласке один из сибиряков, в адрес которого посыпались нешуточные угрозы после конфликта на сельской дороге в конце июня. Мужчина, прибывший в гости к родственникам в Киик, ехал на своем мопеде по улице, когда проезжавшая по дороге машина едва не сбила его. Сибиряк сделал замечание водителю и его пьяной компании, уютно расположившейся в салоне иномарки.

— Это были граждане Таджикистана. Они на меня напали и мне пришлось защищаться. После произошедшего мне начали звонить и угрожать расправой. Обещали приехать толпой и наказать меня, вырвать ноги и прочее. Видно, что они чувствуют себя здесь хозяевами,  — рассказал Infopro54 попавший под «пресс» мигрантов житель Новосибирска Кирилл.

Речь мигранта сопровождалась отборным матом и угрозами. Записи телефонных угроз имеются в распоряжении редакции.

— П***! Я тебе ногу сломаю, отвечаю. Я тебя найду, ты сомневаешься?! Ты побежишь отсюда! Ты с Саидом встречался, понимаешь?! Жди меня! Тебя найдут!, — истошно кричит мужчина, представившийся по телефону Саидом.

«Чувствуют себя здесь хозяевами»: на мигрантов, устроивших ад жителям села под Новосибирском, возбудили дело

 

В следующий свои визит в Киик Кирилл пообщался с жителями села и выяснил, что на протяжении года мигранты просто не дают житья людям в их собственном селе. Как уверяют сибиряки, они слышали собственными ушами, как один из граждан Таджикистана, уважаемый своими соотечественниками, бросил такую фразу: «Русских убивали и правильно делали». Своими действиями приехавшие в сибирское село чужестранцы поддерживают слова земляка и делают все, чтобы показать «кто в доме хозяин».

Жертвой иностранных специалистов едва не стала молодая девушка: один из выходцев из Средней Азии напал на нее и пытался изнасиловать. Инцидент произошел поздним вечером в июле 2024 года, когда Ирина* возвращалась домой из сельского клуба.

— Было очень темно, навстречу мне шел мужчина в темной одежде, лица его я не рассмотрела, но услышала нерусскую речь. Он схватил меня за руки, я вырвалась и ногтями вцепилась ему в глаза. Все произошло очень быстро. Он меня толкнул и я упала. Он выругался, а я побежала. У меня остались следы от его рук, а у него явно следы от моих ногтей, — вспоминает события того вечера девушка.

Ирина признается, что была настолько ошарашена, напугана и в состоянии шока, что вряд ли сможет опознать нападавшего. Но то, что это был иностранец, она уверена.

Сибирячка не стала писать заявление в правоохранительные органы, потому что побоялась не только огласки, но и мести мигрантов.

Как признаются другие жители Киика, пострадавшие от выходок иностранцев, они не обращаются в полицию не только из страха мести, но и потому, что не верят местной правоохранительной системе. А те, кто просил у сотрудников полиции защиты, ее не получил. Между тем приезжие продолжают гнобить и унижать коренное население.

Татьяна, попавшая под горячую руку одного из иностранцев молчать не стала. Когда в Киик приехали общественники, она рассказал им о ЧП в Доме культуры, где она работает. Между ней и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого оппонент оскорбил ее и избил.

— Не захотел покидать кабинет, я говорю, что в таком случае уйду я. Он схватил меня за грудки, начал материть, толкнул, а потом ударил сначала в грудь, потом кулаком по лицу. Во время словесной перепалки грозил, что изнасилует и убьет меня, — рассказала женщина общественникам.

Слова женщины подтвердила ее дочь, Екатерина.

— Мама на работе в ДК была, он пришел туда, пьяный. Часто приходит к туда, так как имеет отношения с директором клуба. В этот раз тоже пришел, сел в кабинете у мамы, она стала выгонять его, он не уходил. Когда мама пошла к выходу, он её схватил и избил, — пояснила девушка.

Недавно она сама и ее подруга попали под нападки мигрантов.

— Мы шли по улице, возле нас остановилась машина, в которой сидели молодые таджики. Они в грубой форме предложили оказать им услуги интимного характера. Им примерно по 16 лет, часто носятся на машине по улицам и творят беспредел, — рассказала Катя.

По словам собеседницы, иностранцы приезжают в Киик «пачками». Глава местного сельсовета им помогает заселиться и устроиться. При любом конфликте встает на сторону приезжих, а не отстаивает права местных жителей.

— Глава с ними на короткой ноге, потакает им во всем.  Скорее всего, мигранты с ним связаны какими-то коррупционными схемами, — размышляет девушка.

После огласки происходящего в сибирском селе к истории подключились правоохранители и следователи новосибирского СК. В отношении мужчины, напавшего с кулаками на сотрудницу Дома Культуры, возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Редакции Infopro54 удалось выяснить, что фигурант получил гражданство РФ в 2019 году и имеет в нашей стране вид на жительство.

Как сообщил Infopro54  источник, знакомый с ситуацией, по инциденту с попыткой изнасилования девушки проводится проверка в рамках уголовной статьи «Насильственные действия сексуального характера».

Без внимания не остался и глава администрации Киикского сельсовета Андрей Клюшниченко, заявлявший ранее, что русским здесь не место.

— В отношении него проводится процессуальная проверка в рамках уголовной статьи «Халатность», — добавил собеседник.

Жители Киика отметили, что после реакции главы Центрального аппарата СК России Александра Бастрыкина гости из ближнего зарубежья поумерили свой пыл, «залегли на дно», а некоторые даже покинули Киик. Надолго ли — покажет только время.

«Избивают, сексуально домогаются»: мигранты оккупировали село под Новосибирском и устроили местным жителям ад. Подробнее…

* Имя девушки изменено по этическим соображениям

Источник фото и видео: предоставлено Кириллом.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : уголовное дело Тогучинский район СК произвол мигрантов Мигранты Киик глава СК Александр Бастрыкин


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