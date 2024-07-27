«Избивают, сексуально домогаются»: мигранты оккупировали село под Новосибирском и устроили местным жителям ад

Небольшая группа из «Русской общины» поехала в село Кик Тогучинского района Новосибирской области, чтобы разобраться в обстоятельствах конфликта между поселившимися здесь мигрантами и местными жителями. Поводом послужила история с угрозами одного из гостей из Средней Азии в адрес местного жителя, посмевшего сделать замечание на пьяные выходки мигрантов. Иностранец позвонил мужчине и пообещал сломать ему ноги, когда тот решит заявиться в Кик. Речь мигранта сопровождалась отборным матом и угрозами.

— П***! Я тебе ногу сломаю, отвечаю. Я тебя найду, ты сомневаешься?! ты побежишь отсюда! Ты с Саидом встречался, понимаешь?! жди меня! Тебя найдут!, — истошно кричит мужчина, представившийся по телефону Саидом.

Удивляет тот факт, что иностранец называет Кик своим селом.

Прибыв в Кик, дружинники первым делом отправились к главе администрации, который пояснил, что село многонациональное, хотя русского населения здесь порядка 90%. Оказалось, что в Кике есть и диаспоры.

Общественники выяснили, что часть граждан Таджикистана приехала сюда из Екатеринбурга и получила здесь регистрацию. Чем их привлекла Новосибирская область и Кик в частности, разбирались общественники и юрист из общероссийской организации «Сорок Сороков».

Они встретились с местными жителями, однако, далеко не все готовы были говорить на видеокамеру. По словам сибиряков, мигранты заселяются в дома не без помощи главы села.

— Они ж не сами захотели и зашли, явно все это через главу. А вот в этот дом по весне начали ходить толпы бородатых мужчин, — показывает активистам на один из домов местный житель.

По словам общественников, таких домов в деревне как минимум пять.

— Кто в этих домах жил и живет сейчас — неизвестно. Почему на публичной кадастровой карте официально оформлены только два участка? Кто там зарегистрирован? Ответы на эти вопросы мы ожидаем от главы администрации, — пояснил один из участников «Русской общины».

Местные жители рассказали активистам о беспричинных избиениях и сексуальных домогательствах к девушкам со стороны иностранцев.

— Не захотел покидать мой кабинет, я говорю, что в таком случае уйду я. Он схватил меня за грудки, начал материть, толкнул, а потом ударил сначала в грудь, потом кулаком по лицу. Во время словесной перепалки грозил, что изнасилует и убьет меня, — рассказала о конфликте с одним из приезжих женщина по имени Татьяна.

По словам сибирячки, оппонент из Азербайджана, российского гражданства у него нет, периодически приезжает и уезжает, здесь работает в такси.

Но больше жалоб поступает на выходцев из Таджикистана. По словам местных, подростки пристают к девушкам, как ко взрослым, так и к несовершеннолетним.

— Недавно на машине остановились двое возле моей дочери, она с подругой шла по селу, и в грубой форме предложили оказать им услуги интимного характера. Им сами лет по 16. Они гоняют на автомобилях по Кику и беспредельничают, — продолжает Татьяна.

На замечания в адрес сельчан со стороны иностранцев сыплется отборный мат.

Женщина рассказала о недавнем случае, когда поздним вечером один из иностранцев напал на девушку и пытался ее изнасиловать. Перепуганной девушке удалось отбиться от нападавшего, лица не разглядела, но четко услышала чужую речь.

Общественникам не удалось встретиться с Саидом, который грозился сломать сибиряку ноги, но получилось поговорить по телефону.

— Он искренне заверил нас, что уважает русский народ, осознал свою вину, меру, степень и глубину. А также согласен, что так вести себя нельзя, — рассказал участник «Русской общины».

Стоит отметить, что по приезде общественников в Кик, все иностранные специалисты внезапно куда-то уехали. Однако сибирякам удалось встретиться с одним из молодых людей, накануне пристававшим к девушкам. На прямые вопросы мигрант тут же заявил, что ничего не боится, просто плохо понимает по-русски. Он постоянно пытался уйти от ответов, переводя тему разговоров.

Вишенкой на торте, по словам активистов, стал внезапный приезд главы администрации, который решил спасать диаспору от неудобных вопросов.

— От него мы узнали, что русские здесь — не коренные. Что там, в России, они коренные, а тут нет. А Новосибирская область — не Россия? Неужели люди, приехавшие сюда несколько столетий назад и отстроившие это село, оказались по статусу не лучше, а то и хуже мигрантов из Азии?, — возмущается общественник.

Ранее редакция сообщала о конфликте между жительницами Хилокского микрорайона Новосибирска и мигрантом, который приехал на разборки. Мужчина, нагло доказывающий, что он является участником СВО и демонстрирующий кривые нашивки с перевернутым российским флагом, набросился на беззащитных женщин с претензиями. Историей конфликта псевдоучастника СВО и местными жительницами заинтересовался глава Центрального аппарата СК России Александр Бастрыкин.

*Нецензурная брань