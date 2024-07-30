В трех районах Новосибирска запустили эксперимент по борьбе с пылью

Два района Новосибирска, участвующие в пилотном проекте по восстановлению газонов, уже провели тендеры по отбору подрядчиков. В Советском районе контракт стоимостью 15 млн рублей заключен с компанией ООО «Зеленый город». Как пояснил на аппаратном совещании в мэрии глава района Дмитрий Оленников, в рамках контракта подрядчик должен привести в порядок 10,9 тысячи кв. м газонов на 9 улицах.

— Будет полностью проведена выемка старого грунта, завезен новый. Проведена его планировка, посев семян газона. Летом подрядчик будет обеспечивать уход за газоном, — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что подрядчик уже приступил к работе и планирует ее завершить до 15 октября. Гарантийные обязательства по контракту составят 12 месяцев.

В Дзержинском районе торги тоже разыграны. В них победила омская компания ООО «Зеленый гид». Как отметила первый замглавы района Светлана Глинская, у победителя есть в наличии вся необходимая техника и люди, с 23 июля он приступил к работе. Подрядчик ведет снос аварийных деревьев и высадку новых крупномеров. Работы компания должна завершить в конце сентября, гарантийный срок на зеленые насаждения — 2 года. Стоимость контракта также составляет 15 млн рублей.

В Первомайском районе итоги торгов планируют подвести на следующей неделе. Победитель за 15 млн рублей должен будет провести реконструкцию на двух участках общей площадью почти 20 тысяч кв. м.

— Подрядчик также должен будет выполнить снос и обрезку аварийных деревьев, высадить крупномеры. Кроме того, за счет района на этих улицах мы параллельно будем проводить замену тротуаров, бордюров, малых архитектурных форм, — отметил глава администрации Первомайского района Вадим Бобырь.

По его словам, работы должны быть завершены 30 октября.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что для города этот проект важен, поэтому необходимо уложиться в заявленные в контрактах сроки.

— Сломанные бордюры и слабые газоны — источник пыли. Будет выстраивать эту работу системно, чтобы архитектурный облик города выглядел привлекательно. Ждем итогов пилота и будем дальше реализовывать проект, — подчеркнул градоначальник.

Ранее редакция рассказывала о том, что пылевые бури на улицах города являются одним из ключевых факторов, раздражающих новосибирцев в работе органов городской власти.