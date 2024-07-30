За поборы на детских соревнованиях директору СШОР вынесли предостережение в Новосибирске

В Новосибирске прокуратура вынесла предостережение директору СШОР по водным видам спорта. История началась с увольнения тренера Елизаветы Ческидовой, передавшей руководству недовольство родителей спортсменов сборами на соревнования.

— Соревнования у нас проходят примерно раз в месяц, а в год до 10 раз. Все они платные. Перед каждым выходит положение о проведении соревнований, разработанное Минспорта и Федерацией плавания Новосибирской области. В каждом положении было прописано, что к соревнованиям допускается спортсмен, оплативший стартовый взнос, —сообщила «МК в Новосибирске» мать 12-летней пловчихи Ирины.

Родители юных спортсменов подсчитали, что только в декабре 2022 года на соревнования било собрано 1,3 миллион рублей.

Ческидова передала претензии родителей ГАУ «СШОР водных видов спорта». Вскоре даже аренда плавательной дорожки в бассейне стала за их счет.

В начале 2024 года после многочисленных жалоб родителей в различные инстанции по распоряжению Генпрокуратуры региональное ведомство начала проверку.

Наконец прокурор Калининского района города сообщил о найденных нарушениях. В официальном ответе говорится, что правил, регулирующих этот вопрос, и не применялось.

—В 2022 году на ГАУ НСО «СШОР ВВС» обязательство по ведению протоколов контрольных стартов законодательно не закреплено, в связи, с чем на момент проверки протоколы контрольных стартов предоставлены не были. Установлено, что в ГАУ ДО НСО «СШОР ВВС» в 1 группе учебно-тренировочного этапа 1-3 года обучения проведены 19 контрольных соревнований в марте 2024 года, 14 – в апреле, 18 – в мае 2024 года, что подтверждается протоколами контрольных стартов и Календарным планом спортивных соревнований в ГАУ ДО НСО «СШОР ВВС», — говорится в сообщении.

Как пояснили журналистам родители, поборы на данный момент прекратились.

Ранее редакция сообщала о том, что юные лыжники из детско-юношеской спортивной школы в Ордынском районе Новосибирской области остались без специального помещения с необходимыми тренажерами. Воспитанники уволенного из ДСЮШ вынуждены заниматься на улице.